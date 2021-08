Già dopo qualche mese di utilizzo, i cellulari spesso e volentieri tendono a rallentare e funzionare male.

Molti parlano di obsolescenza programmata, ossia dell’intento strategico delle aziende di limitare il ciclo vitale di un prodotto, per favorire l’acquisto di nuovi modelli. Il più delle volte, però, è la nostra negligenza a creare malfunzionamenti nei dispositivi elettronici, soprattutto negli smartphone.

Infatti, quasi nessuno sa che sono questi i 5 errori fatali che mandano il cellulare in tilt

Uno degli errori più comuni che facciamo molto spesso per pigrizia è quello di non spegnere mai il cellulare.

Anche se i dispositivi sono studiati appositamente per restare accesi per giorni senza conseguenze, è consigliato arrestare il sistema ogni tanto.

Questo piccolo gesto apporterà dei benefici in caso di malfunzionamenti improvvisi e crollo della rete e delle connessioni. Inoltre, è fondamentale per ripulire la cache del sistema, per interrompere processi non necessari e per evitare pericolosi surriscaldamenti.

Un altro errore è quello di non aggiornare il sistema operativo o le applicazioni installate.

In realtà queste due operazioni andrebbero fatte il prima possibile, sia per una questione di ottimizzazione che di sicurezza. L’aggiornamento alla versione più recente del sistema operativo potrebbe garantire prestazioni più elevate e la risoluzione di alcuni bug.

Si può effettuare sia automaticamente, che manualmente, cliccando su “Impostazioni”, poi “Sistema” ed infine “Aggiornamento del Sistema”. Per avere, invece, tutte le ultime funzionalità delle App, basterà andare su Google Play o App Store ed aggiornarle manualmente.

Salviamo batteria e memoria

Quasi nessuno sa che sono questi i 5 errori fatali che mandano il cellulare in tilt, scopriamo gli altri. Un modo intelligente per risparmiare memoria e batteria del cellulare è quello di utilizzare la versione “Lite” delle nostre applicazioni preferite. Infatti, per velocizzare il sistema, possiamo installare le versioni leggere di Facebook, Messenger, Skype, Twitter e molte App di Google.

Bisogna capire, infatti, che per avere un cellulare veloce e performante è importante tenerne sotto controllo la memoria. Un cellulare intasato di foto, video, applicazioni e giochi, non andrà mai al massimo delle sue prestazioni. Quindi, è importante liberare la memoria interna dai contenuti e dalle applicazioni non necessarie. In tal senso, possiamo utilizzare il file manager, o installare altre applicazioni, per monitorare ed eliminare contenuti e file temporanei.

Per risolvere il problema alla radice, potremmo acquistare una memoria SD ed aumentare così lo spazio di archiviazione.

Per una pulizia più accurata, possiamo disinstallare manualmente tutte quelle applicazioni che non utilizziamo veramente. Soprattutto, tutti quei software già installati di default nel dispositivo al momento dell’acquisto. Se andando in “Impostazioni”, questa procedura non si può effettuare, possiamo semplicemente disabilitarle.

