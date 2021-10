Dopo aver fatto l’upgrade al nuovo sistema operativo iOS 15, alcuni utenti potrebbero aver rilevato che il proprio iPhone stia avendo problemi di batteria. Non si tratta della cosiddetta obsolescenza programmata, una tecnica di marketing che serve per rendere un dispositivo tecnologico non più al passo con i tempi e costringere l’utente a comprarne uno nuovo. Non è neanche qualche strano bug che la nuova versione del sistema operativo Apple porta dentro di sé. Del resto, la casa di Cupertino ha messo in prova iOS 15 sin da giugno.

Il sistema operativo, nella sua nuova versione, è stato testato per diverse settimane. È molto difficile, quindi, che ci potessero essere delle impostazioni errate per la gestione della batteria. Questo è particolarmente valido quando si tra parla dei modelli di iPhone più nuovi. In realtà, ecco cosa bisogna sapere se dopo l’aggiornamento l’iPhone ha problemi di batteria.

Lo smartphone deve completare gli aggiornamenti

Quando si fa un aggiornamento di sistema particolarmente corposo come quello a iOS 15, l’operazione non è completa quando semplicemente l’iPhone si è riavviato. C’è ancora una serie di operazioni che viene compiuta in background. In particolare, si tratta di alcune ottimizzazioni che il sistema operativo compie per rendere più funzionale l’esperienza d’uso del telefono. Ecco nel dettaglio di cosa si tratta.

La batteria viene ricalibrata. Apple, di norma, migliora la gestione dell’energia e il controllo dello stato della batteria con ogni aggiornamento di sistema più importante. Questo vuol dire che il sistema deve procedere a ricalibrare la batteria dopo il riavvio. È vero: questo processo può avere un impatto sullo stato della batteria stessa, ma è molto più probabile che sia una lettura errata dei valori di quest’ultima. Il sistema ci mette circa due giorni per completare questo processo e ritornare a un normale utilizzo.

Ecco cosa bisogna sapere se dopo l’aggiornamento l’iPhone ha problemi di batteria

Spotlight viene indicizzato. iOS 15 ha introdotto, tra le altre cose, alcuni miglioramenti alla funzione di ricerca di iPhone. Spotlight, infatti, adesso mostra molte più informazioni anche da app come Foto e Messaggi. Per rendere questo processo più funzionale e rapido, il sistema deve re-indicizzare tutto il contenuto del cellulare. Questo è un procedimento che si verifica in background e che, chiaramente, consuma più batteria del normale. Anche questo, però, si completa in pochi giorni.

L’app Foto è stata ridisegnata. In maniera simile alla ricerca di Spotlight, adesso l’app Foto consente una ricerca molto più precisa all’interno degli album conservati sul cellulare. Foto è in grado di mostrare su richiesta cose molto specifiche, come cani o barche, sin da iOS 10. Con iOS 15, però, l’iPhone è in grado di essere ancora più preciso e di mostrare, per esempio, solo le foto del proprio cane e non semplicemente generiche foto di animali a quattro zampe. È stata anche potenziata la funzione Ricordi, che ora genera dei contenuti è molto più curati. Tutto questo, ovviamente, ha un impatto sulla batteria.