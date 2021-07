Non sostituiranno mai la crema solare, ma l’alimentazione è un valido alleato della nostra pelle. Mangiando gli alimenti giusti saremo super protetti quando ci esponiamo al sole. Sappiamo che la crema solare protegge fino ad un certo punto, poi spetta a noi evitare delle situazioni a rischio. Queste possono essere ad esempio prendere il sole nelle ore di punta, non mettere la crema più volte al giorno e non bere acqua.

Oltre al buon senso e alla crema solare se inseriamo nella nostra dieta questi cibi preveniamo al meglio le scottature solari. Ci sono anche delle bevande che aiutano in questo senso, e quindi da inserire. Vediamo allora quali sono uno per uno questi cibi estivi da inserire nella dieta.

Se inseriamo nella nostra dieta questi cibi preveniamo al meglio le scottature solari

Partiamo da quelli che sono i cibi per concludere con le bevande. Il primo è un frutto e stiamo parlando dell’anguria. Questo frutto contiene moltissimo licopene e acqua. Questi sono fondamentali per la cura delle pelle. Come sottolinea anche uno studio pubblicato sull’Experimental and Clinical Sciences Journal.

Poi abbiamo i pomodori, anche questi ricchi di licopene. Non è una scoperta recente: infatti il potere di questo frutto contro le scottature era già noto dal 2012 grazie ad uno studio sui carotenoidi pubblicato sul The American Journal of Clinical Nutrition.

Alla lista aggiungiamo anche l’uva. Infatti secondo uno studio recente pubblicato sul Journal of the American Accademy of Dermatology l’uva sarebbe in grado di proteggere la pelle contro i raggi ultravioletti.

La bevanda che aiuta a proteggere la pelle dal sole

Arriva il turno delle bevande. Secondo uno studio pubblicato su Oxidative Medicine and Cellular Longevity il tè verde è ricco di polifenoli vegetali utili alla protezione della pelle. Questo ovviamente non significa che quando ci si espone al sole non bisogna mettere la crema solare.

