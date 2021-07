La Sicilia, terra dalle mille bellezze e dai mille sapori. La magia di questa terra non ha confini, ti ruba il cuore e ti conquista il palato. Ecco come sentirsi in Sicilia preparando questo gustosissimo piatto di pesce.

Il cous cous di pesce

Arriva direttamente da Trapani, ma in realtà ha origini più lontane, il cous cous nasce nel nord dell’Africa, ma è entrato a far parte della tradizione siciliana ormai da secoli. La tradizione parte dal cous cous crudo, ma per rendere tutto più semplice, si può utilizzare quello precotto, facilmente reperibile in tutti i negozi.

Gli ingredienti sono:

250 g di cous cous precotto

1 kg di pesce adatto alle zuppe, come rana pescatrice e scorfano

½ kg di gamberi

½ kg di frutti di mare a scelta

1 cipolla

1 carota

2 spicchio d’aglio

vino bianco

1 o 2 cucchiai di concentrato di pomodoro

1 bustina di zafferano

olio extravergine d’oliva

sale q.b.

Prima di tutto, puliamo il pesce e spurghiamo i frutti di mare in acqua e sale.

Facciamo aprire i frutti di mare in un fondo di aglio e olio e sfumiamo con un po’ di vino bianco. Filtriamo il sugo e teniamolo da parte.

Prepariamo il fumetto con gli scarti del pesce e dei gamberi, uniti ad 1 litro d’acqua, la carota, la cipolla ed il sale. Filtriamo tutto ed uniamo al liquido dei molluschi.

In una casseruola facciamo scaldare aglio e olio. Aggiungiamo i pesci, sfumiamo con del vino bianco ed irroriamo con del fumetto di pesce. Aggiungiamo il concentrato di pomodoro e lo zafferano. Portiamo a cottura, ricordandoci che questi pesci non hanno una cottura molto lunga.

Mettiamo il cous cous in una ciotola capiente e copriamolo completamente con il fumetto di pesce portato ad ebollizione. Lasciamo riposare fino a che il cous cous non ha assorbito tutto il liquido. Sgraniamo con una forchetta ed aggiungiamo il pesce con il suo sugo ed i molluschi.

Portiamo a tavola ancora fumante e godiamoci gli applausi dei commensali.