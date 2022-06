L’estate ed il caldo ormai sono arrivati e con loro anche la voglia e necessità di bere qualcosa di rinfrescante e buono. Tra le tante bevande che si consumano, non può mai mancare la granita al limone. Il limone è originario dell’estremo Oriente, mentre nel Mediterraneo è spopolato poco più tardi. In Italia la produzione maggiore è nelle Regioni del Sud, quali Calabria, Sicilia e Campania. I limoni vengono raccolti quando sono ancora verdi, in quanto la loro particolarità risiede proprio nel continuare a maturare anche dopo la raccolta.

Il valore nutrizionale per 100 g di limone è così distribuito:

1,1 g di proteine;

9,32 g di carboidrati;

2,5 g di zuccheri;

0,3 g di grassi;

0 mg di colesterolo;

2,8 g di fibra alimentare;

2 mg di sodio.

Ottimi per dissetarsi d’estate, i limoni presenterebbero diversi vantaggi per la salute di corpo, occhi e capelli

Il limone ha diverse proprietà benefiche. Contiene grandi quantità di vitamina C, la pecca è che questa vitamina si degrada molto facilmente. Conservare i limoni in frigo fa sì che la quantità di vitamina C al loro interno non sarà pari al 100%. Oltre che la vitamina C, contiene fruttosio, glucosio, sali minerali, calcio, ferro, fosforo, manganese. Del limone non si butta niente, ogni sua parte può essere utilizzata: dal frutto, ai fiori, alle foglie, al succo. Il succo di limone ha numerose proprietà dissetanti e rinfrescanti, purificherebbe il sangue e renderebbe le arterie molto più elastiche. Ha anche proprietà diuretiche.

Contiene anche:

acido citrico: interviene in numerosi processi biologici, come nel fornire energia;

potassio: aiuta a reintegrare i sali minerali persi con la sudorazione;

betacarotene: elemento importante in quanto fornisce un’azione antiossidante, contrasta i radicali liberi e va contro l’invecchiamento cellulare;

luteina: ha un’azione antiossidante per quanto riguarda la retina nell’occhio;

limonene: presente nella buccia di limone e nell’olio essenziale che si ricava. Avrebbe proprietà anticancro;

pinene: ha azione antinfiammatoria e antibiotica.

Il limone non presenta chissà quali effetti collaterali, però, come tutte le cose, non bisogna esagerare con le dosi. Bisogna considerare che il limone è comunque acido, dunque potrebbe causare, se consumato in dosi errate, un’irritazione del tratto gastrointestinale. Ottimi per dissetarsi d’estate, i limoni presenterebbero diversi vantaggi quindi e trovano largo uso anche nel mondo della cosmetica e della cura del proprio corpo. Vengono usati per sbiancare i denti e per contrastare la caduta dei capelli: se si mettono sul cuoio capelluto due cucchiai di olio d’oliva e uno di limone, si potrebbero rinforzare i capelli.

