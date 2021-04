Una bella doccia calda si sa è davvero un toccasana. La sera aiuta a rilassarci e a levarci lo stress accumulato. La mattina invece ci concede un dolce risveglio e fa iniziare bene la giornata. In ogni caso è un momento piacevole a cui non si può rinunciare. Ma può capitare che tutto questo venga rovinato. Andiamo ad aprire l’acqua e vediamo che il soffione ha qualche problema. In questi casi abbiamo trovato un trucco che può salvarci. Infatti, se il soffione della doccia non funziona basta avere questo oggetto comunissimo che conosciamo tutti per risolvere in un minuto.

Temporaneo ma spesso necessario

Ovviamente la prima cosa che ci viene in mente di fare è sostituirlo con uno nuovo. Ma ciò richiederebbe di uscire per comprare il pezzo. Ma se è sera e i negozi sono chiusi e non vogliamo rinunciare a una bella doccia? Dovremmo farla direttamente con il tubo. Ma in questo non c’è niente di rilassante. Se invece stiamo andando a lavoro la mattina presto e ci troviamo davanti la stessa situazione? Lavarsi con il tubo ci rallenterebbe sicuramente. In questi casi per fortuna se il soffione della doccia non funziona basta avere questo oggetto comunissimo che conosciamo tutti per risolvere in un minuto. Ricordiamo che spesso a creare problemi al soffione è il calcare e abbiamo già visto in questo articolo come risolvere.

Riciclare è utile

Superare la situazione sarà davvero semplice. Creeremo in un minuto un soffione alternativo ma perfettamente funzionante. Ci servirà solo una bottiglia o bottiglietta di plastica e del nastro adesivo. Prendiamo la bottiglietta e pratichiamo dei fori su di un lato vicino al fondo. O anche direttamente sul fondo. Possiamo usare aghi, forchette, forbici o coltelli appuntiti. Infiliamo poi il tubo della doccia nella bottiglia. Fino a dove iniziano i fori se stanno sul lato. O poco prima del fondo. Ora fissiamo con del nastro adesivo la bottiglietta al tubo al livello del nastro. Ed ecco pronto un ottimo soffione alternativo per goderci la nostra doccia.