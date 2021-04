Quando si torna dal supermercato ci si ritrova pieni di buste. Anche se si utilizzano quelle rigide che ci si porta da casa. Infatti, finiamo sempre per doverne prendere qualcuna in più. Spesso però non le andiamo a buttare. Sappiamo che prima o poi possono tornarci utili. Allora le pieghiamo al meglio e le ammassiamo da qualche parte. Ma c’è un modo migliore per conservarle. Ottimizzando gli spazi senza più creare caos. Vediamo proprio 2 trucchi strepitosi e utilissimi con le buste della spesa per ordinare e risparmiare spazio dentro casa riciclando due oggetti.

Una tira l’altra

Dobbiamo pensare alle confezioni di salviette o di fazzoletti. Quelle che quando ne prendiamo una ne tiriamo su un’altra. La stessa identica cosa possiamo farla con le nostre buste. Prendiamo ad esempio una vecchia confezione in cartone di guanti di lattice. Facciamo questo esempio perché è più facile avere in casa questo prodotto. Prendiamo la prima busta e arrotoliamola lateralmente. Mettiamola nella confezione ma lasciamo fuori i manici. Ora prendiamo un’altra busta. Arrotoliamola e facciamola passare per i manici di quella precedente. E poi mettiamola nella scatola lasciando sempre fuori i manici. Continuiamo l’operazione con tutte le altre buste.

Quando avremo finito avremo tutte le buste in un piccolo spazio. E ogni volta che ce ne servirà una basterà tirare i manici che sono rimasti fuori.

Una bottiglia di plastica

La stessa cosa si può fare riciclando un altro oggetto che troviamo sempre in casa. Possiamo infatti prendere una bottiglia di plastica e usarla come contenitore. Tagliamo la base della bottiglia e compiamo il procedimento precedente ma al contrario. In modo che i manici della busta che dobbiamo prendere escano dal tappo. Poi possiamo chiudere la bottiglia alla base aiutandoci con del semplice scotch. Così avremo nuovamente realizzato un comodo contenitore. Ecco i 2 trucchi strepitosi e utilissimi con le buste della spesa per ordinare e risparmiare spazio dentro casa riciclando due oggetti.