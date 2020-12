Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



La doccia è un momento fondamentale della giornata. Che sia di mattina per svegliarsi e iniziare bene la giornata. Che sia di sera per rilassarsi, rimettersi a nuovo e lavare via lo stress. D’inverno poi una bella doccia calda è molto spesso una necessità anche per combattere il freddo. Tuttavia c’è qualcosa che può rovinare questo momento. Può capitare che l’acqua calda non funzioni bene. Può uscire solamente acqua fredda o può uscirne calda, ma poca e magari bollente. Ci troviamo così a perdere ore girare la manopola per cercare di gestire la temperatura. Spesso non vi è modo di risolvere e dal momento di relax che doveva essere, la doccia diventa un motivo di stress. Inoltre ci ritroviamo a dover chiamare un addetto per risolvere il problema e quindi a spendere del denaro.

Ci sono però delle alternative a questo. Ma quindi che fare se non esce più l’acqua calda dalla doccia? Non sempre bisogna chiamare l’idraulico, scopriamo il perché.

Cosa provoca questo problema?

Innanzitutto dobbiamo fare una distinzione tra l’avere lo scaldabagno elettrico e la caldaia a gas.

Noi tratteremo prevalentemente il secondo caso. Questo perché nel primo caso nella maggior parte delle volte il problema risiede nella cassa stessa dello scaldabagno. Questa infatti può riempirsi letteralmente di calcare e quindi ridurre notevolmente la quantità di acqua da riscaldare. Per rimuovere queste formazioni è consigliato chiamare un idraulico. Diverso è invece il discorso per quanto riguarda le caldaie a gas. In questo caso a non far uscire bene l’acqua calda sono sempre formazioni calcaree. Queste però si trovano o nei condotti che arrivano fino al bagno o nel tubo e nel bocchettone della doccia. Per colpa di questo calcare i meccanismi di segnalazione e regolazione dell’acqua calda non funzionano più bene. Inoltre il getto d’acqua della doccia risulterà ridotto. Che cosa fare allora se non esce più l’acqua calda dalla doccia? Non sempre bisogna chiamare l’idraulico, possiamo tutti adottare due semplici soluzioni.

Se non esce più l’acqua calda dalla doccia, ecco cosa fare

Il primo procedimento da attuare riguarda il bocchettone della doccia. Bisogna smontarlo e versare al suo interno un prodotto anticalcare. Vanno bene sia quei prodotti specifici commerciali, sia determinati tipi di aceto bianco. Il tubo deve essere ben pieno del liquido scelto e bisognerebbe farlo agire per la durata della notte. Fatto ciò scoliamo il grosso dell’anticalcare e rimontiamo il tubo. Adesso prima di riutilizzarlo e farsi la doccia, lasciamo scorrere l’acqua per qualche minuto così da levare ogni traccia del prodotto. Facendo questa operazione libereremo il bocchettone e il tubo da tutto il calcare formatosi e che causava il malfunzionamento.

La seconda soluzione che proponiamo dovrebbe essere più una routine. Stiamo parlando dell’uso e ricambio dei sali della caldaia. Questi sono prodotti specifici che con l’utilizzo di acqua calda vanno attraverso i tubi in tutti gli sbocchi della nostra casa. La loro funzione è quella di curare lo stato dei condotti e quindi prevenire la formazione del calcare e anche eliminarlo. Quindi se non esce più l’acqua calda dalla doccia? Non sempre bisogna chiamare l’idraulico, ora sappiamo come rimediare da soli.