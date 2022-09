Dove fare lo smart working in Italia gratis se lo chiedono in tanti. Perché non tutti hanno una linea internet a casa veloce. A maggior ragione se anche il nostro pc è lentissimo. Di comprarne nuovi, non se ne parla. Con le bollette della luce in aumento e quelle del gas raddoppiate, serve risparmiare. A maggior ragione, considerando che ormai è diventato un sogno fare la spesa settimanale economica con 50 euro come una volta.

Come sistemare un pc lento gratis

Anche perché, se avanzassero soldi, li useremmo per acquistare cibo o per la salute. Il personal computer, se già lo abbiamo, non è al primo posto delle nostre spese. A meno che non si rompa, facciamo di necessità virtù. Certo, usarlo di tanto in tanto è una cosa.

Farlo, invece, ogni giorno, come durante lo smart working, ora che sappiamo fino a quando potremo prenderlo, è diverso. Se la rete è ok e la connessione internet è veloce, allora il problema è un altro. E se il pc è lento all’avvio e quando apriamo internet, il colpevole è proprio lui. Non tutti sanno, però, cosa fare. Magari siamo bravi a mandare messaggi più veloci con lo smartphone grazie a dei trucchi. Però, con il pc non sappiamo come muoverci.

Come velocizzare un computer lento anche senza spendere soldi

Per prima cosa, dovremmo eliminare, all’inizio, l’avvio automatico dei programmi. Ci sono dei programmini che possiamo scaricare da internet, gratis, che ci permettono di personalizzare l’avvio del pc. Questo permette di arrivare più velocemente al desktop.

In alternativa, schiacciamo Ctrl + Shift + Esc e si aprirà una finestra con gestione attività. Selezioniamo prima più dettagli e poi avvio. Se qualche programma non ci interessa che si apra all’avvio non dovremo fare altro che selezionare “Disabilita” e il gioco è fatto. Ovviamente, disabilitiamo programmi non fondamentali e legati al sistema operativo.

Se il pc è lento all’avvio e quando apriamo internet o si blocca, ecco come fare

Anche un file infetto potrebbe essere fonte di rallentamento. Ecco perché sarebbe opportuno fare una scansione, con l’antivirus presente, in modo da localizzare eventuali file infetti e metterli in quarantena o eliminarli. È anche utile liberare spazio sul disco, eliminando file inutili.

Basta, ad esempio, selezionare il pulsante Start. Poi clicchiamo su Tutti i Programmi, su Accessori, su Utilità di Sistema e su Pulizia Disco. Si sceglie l’unità da pulire e si clicca su OK. Già utilizzando questi trucchi, dovremmo ottenere una partenza più veloce del nostro pc.

Lettura consigliata

Come comprare risparmiando su cellulari e tablet di alta qualità e recenti grazie a questi 3 incredibili trucchi