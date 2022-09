Altro che french con questa tendenza top per le unghie perfetta per ogni età

Il 23 settembre daremo il benvenuto all’autunno, la stagione preferita di tantissime persone. Perché piace l’autunno? Per molteplici motivi, in effetti. Innanzitutto, per le temperature. Il caldo afoso lascia spazio a quel freddo piacevole, per cui basta coprirsi con una giacca di pelle per sentirsi subito a proprio agio. Anche restando in top o con una t-shirt a maniche corte. In secondo luogo, per i colori. L’arancione delle foglie, il marrone delle castagne, il grigio delle nuvole evocano sensazioni e ricordi passati. In terzo luogo, per la pioggia. A molti, infatti, piace l’odore che emana, restando a guardare dalla finestra di casa.

Infine, per l’attesa dell’inverno e, quindi, di tutte quelle usanze che rendono le giornate piacevoli. Basti pensare a quelle ore trascorse sotto al plaid, con la TV accesa e una tazza di cioccolata calda, magari con il camino acceso. E poi alle giocate a carte con gli amici, ai pub e alle festività come il Natale. Ecco i motivi per cui l’autunno piace così tanto. Tuttavia, non dobbiamo tralasciare il discorso sulla moda. L’autunno impone, infatti, un certo stile e un certo guardaroba. I must have della stagione, oltre alla già citata giacca di pelle, sono i blazer, i jeans a vita alta, quelli a zampa e ancora i mocassini, gli stivali e gli anfibi.

Occhio al dettaglio

Non basta l’outfit per essere alla moda. Serve anche occuparsi dei dettagli. Le unghie fanno parte di questi. Altro che french con questa tendenza top per le unghie, che ci farà sembrare delle vere dive. Prima di scoprire la tendenza per l’autunno 2022, un discorso va fatto sulla french. Questa è pura eleganza. La french non ha stagioni, per cui è alla moda praticamente tutto l’anno. Tuttavia, se vogliamo dare un’impronta diversa alla nostra personalità, dobbiamo focalizzarci sui colori.

I colori alla moda

Oltre al bordeaux, uno dei colori per eccellenza della stagione autunnale, insieme al vinaccia, possiamo considerare il colore verde guacamole o verde bosco. Quest’ultimo è stato il protagonista dell’anno 2021, come simbolo di buon auspicio per la ripresa dalla crisi economica e sociale che stavamo vivendo. Sembra che il verde dalla tonalità scura sia ritornato anche quest’anno, ma proposto per l’autunno, anziché per l’estate. Un altro colore chic è il panna con qualche sfumatura di marrone.

Altro che french con questa tendenza top per le unghie perfetta per ogni età

Per quanto riguarda la tendenza vera e propria si tratta dell’utilizzo di smalti opachi. Un esempio può essere la forma a mandorla colorata con un beige opaco e linee di marrone su qualche unghia particolare, oppure il rosa antico opaco semplice, o ancora un mix tra marrone scuro e arancione, per ricordare le foglie che stanno per cadere.

