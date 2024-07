Mentre nel breve termine sembrerebbe che i mercati possano trovare un turning point nella data del 16 agosto, cosa attendere per il lungo termine? Fin quando potrebbe durare il toro sui mercati azionari?

Le nostre previsioni per il decennio in corso

Le attese di lungo termine per il decennio in corso sono le seguenti:

minimo fra la fine del secondo anno e il marzo del terzo anno e poi salita per diversi anni.

Al momento quello che sta accadendo è in linea con il nostro pattern previsionale

Dove potrebbero essere dirette le azioni NVIDIA?

Le news riportate dagli organi di informazione

NVIDIA Corporation sta sviluppando una versione dei suoi chip di punta per l’Intelligenza Artificiale per i mercati cinesi, in conformità con le restrizioni alle esportazioni degli Stati Uniti. Questo chip, chiamato provvisoriamente “B20”, sarà prodotto in collaborazione con Inspur, uno dei principali distributori di NVIDIA in Cina.

Le attuali offerte di NVIDIA per l’intelligenza artificiale in Cina, come l’H20, hanno avuto una domanda debole a causa della forte concorrenza dei produttori locali, in particolare Huawei. A marzo, NVIDIA ha presentato la serie di chip “Blackwell”, prevista per il 2024, progettata per soddisfare i requisiti dei modelli linguistici di grandi dimensioni, un settore in rapida crescita.

L’aumento dell’interesse per lo sviluppo dell’IA ha portato a un significativo aumento dei ricavi per NVIDIA, elevando la valutazione dell’azienda a uno dei livelli più alti di Wall Street.

Studio del grafico

Le azioni negli ultimi giorni si sono mosse in area 118 dollari, dopo che nel corso dell’anno hanno segnato il minimo 47,31 e il massimo a 140,76. L’Alligator Indicator sui time frame giornalieroe settimanale è impostato al ribasso e questo lascerebbe presupporre un ulteriore ritracciamento di breve termine. La resistenza di breve termine più importante al momento è 136,15, prezzo segnato durante la seduta dell’11 luglio.

Come riportato da alcune riviste specializzate il consenso medio degli analisti è il seguente:

raccomandazione Buy con target a 137 dollari, con una sottovalutazione stimata del 16% circa.

Fin quando potrebbe durare il toro sui mercati azionari? Come mantenere il polso del breve termine

La seduta di contrattazione del giorno 25 luglio ha chiuso ai seguenti prezzi:

Dax Future

18.366

Eurostoxx Future

4.833

Ftse Mib Future

33.865

S&P500

5.399,23.

Si tornerà al rialzo o al ribasso? Cosa potrebbe far ritornare la tendenza rialzista? Chiusure odierne superiori a:

Dax Future

18.931

Eurostoxx Future

5.051

Ftse Mib Future

34.700.

S&P500

5.670.

