Una statistica del 2020 diceva che in Italia, per 60 milioni di abitanti, c’erano 80 milioni di cellulari. Una media stratosferica e un dato incredibile. In pratica, ognuno di noi possiede, mediamente, 1,33 cellulari.

Insomma, che la gente non possa più fare a meno del proprio smartphone è sotto gli occhi di tutti. Non scopriamo certo l’acqua calda, come si usa dire, nell’affermare che i cellulari ci condizionano la vita. Del resto, basta fare un giro sopra una metropolitana, al mattino per vedere tutti, o quasi, con il cellulare in mano.

C’è un modo per averli a un prezzo davvero interessante

Siamo distratti dallo smartphone, a volte mettendo a rischio anche la nostra sicurezza e quella degli altri. Insomma, questa cellulare mania ci fa diventare dipendenti da questo strumento al quale affidiamo tutta la nostra vita e i segreti.

Da questo punto di vista, dovremmo guardare il bellissimo film italiano Perfetti Sconosciuti, disponibile su Netflix, che racconta perfettamente i rischi di uno smartphone. Una sorta di scatola nera nella quale memorizziamo tutto. Del resto, ormai ci affidiamo solo ai cellulari per mandare messaggi, funzione che si può fare sempre più velocemente con 3 semplici trucchi. Ovviamente, questa dipendenza fa scattare, in molti, la caccia all’ultimo modello.

C’è gente disposta a pagare qualsiasi cifra pur di avere l’ultimo nato di una determinata casa. Abbandonando al suo destino quello precedente. Spendendo cifre altissime. Come comprare risparmiando su cellulari e tablet di alta qualità anche recenti potrebbe non essere un problema grazie a 3 trucchi.

Dipende, ovviamente, se non si voglia avere a tutti i costi, dopo un giorno, l’ultimo arrivato, perché su quello bisogna rassegnarsi e pagare prezzo intero.

Come comprare risparmiando su cellulari e tablet di alta qualità e recenti grazie a questi 3 incredibili trucchi

Diverso è il discorso di chi voglia un cellulare efficiente, di buona qualità e utile allo scopo. Il primo trucco è quello di visitare siti specializzati nel comparare le offerte sul mercato. Ad esempio, con il sito trovaprezzi.it possiamo confrontare, immediatamente, tutte le offerte presenti online per un determinato cellulare o tablet.

Andando così a risparmiare non poco. Facciamo un esempio. Digitando come ricerca “Apple iPad 9 10.2” ecco che troviamo soluzioni a 319 euro rispetto ad altre che lo vendono a 100 euro in più. E stiamo parlando dello stesso modello.

Un secondo modo per risparmiare è quello di puntare sul modello precedente di un determinato cellulare. Non appena esce quello nuovo, quasi automaticamente si abbassa il prezzo di quello precedente. Se non abbiamo ambizioni e non vogliamo per forza possedere il nuovissimo cellulare sul mercato, questa è una buona occasione di risparmio.

Il terzo trucco è quello di puntare sui telefoni ricondizionati. I cellulari usati, purché garantiti, offrono occasioni davvero incredibili. Infatti, chi punta sull’ultimo modello, di solito mette in vendita quello precedente. Quest’ultimo, infatti, viene “rigenerato” da negozi specializzati e messo in vendita come nuovo. A prezzi molto più bassi del mercato. Insomma, un vero affare per avere un cellulare o un tablet oltretutto recenti e, quindi, di qualità e garantiti.

