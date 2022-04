Si calcola che le persone utilizzino, ogni giorno, il proprio telefono, per più di tre ore. Il che ci fa ritenere, sbagliando, di conoscere il nostro smartphone come le nostre tasche. In realtà, sono talmente versatili che potremmo scoprire tante di quelle cose sconosciute, che ci tornerebbero decisamente utili.

Ci sono poi anche altri segreti per prolungarne la vita. Come, ad esempio, il modo per rimediare a dei graffi lievi che abbiamo sul vetro del nostro cellulare. Lo smartphone, come sappiamo, ha mille usi e, tra questi, vi è certamente quello di mandare messaggi. Ormai, WhatsApp è diventato un sistema di messaggistica del quale difficilmente potremo farne a meno. Inoltre potremo sfruttarne i segreti scoperti per usarlo al meglio.

Dovremmo imparare a conoscere meglio la tastierina del nostro iPhone

Quando mandiamo messaggi WhatsApp, spesso dobbiamo perdere del tempo per scrivere le varie frasi. Invece, con il cellulare manderemo messaggi più velocemente grazie a questi incredibili 3 trucchi per la tastiera predefinita, che ci faranno risparmiare molti secondi. E siccome siamo sempre frenetici, ben vengano suggerimenti che possano permetterci di messaggiare più facilmente e rapidamente.

Ad esempio, quando scriviamo, può capitare di esserci dimenticati una parola. Oppure, vorremmo aggiungere una frase in mezzo. Adesso, di solito, proviamo, con il dito, a centrare il punto esatto dove inserire la parola, spesso riuscendoci solo al secondo o terzo tentativo. Per risolvere il problema, invece, basta questo semplice trucchetto. Tenendo premuto il tasto “Spazio” potremo tranquillamente spostare avanti e indietro il cursore, velocemente, in modo da posizionarlo esattamente dove ci serve. Semplice, no?

Con il cellulare manderemo messaggi più velocemente grazie a questi 3 incredibili trucchi che non sono per tutti gli smartphone

Il cursore, premuto, ci aiuta anche in un’altra operazione molto rapida. Quando stiamo scrivendo un messaggio, magari, ci pentiamo di qualche frase e decidiamo di toglierla prima di spedirla. Ora, ci dobbiamo posizionare sul punto incriminato e, uno alla volta, cancellare i caratteri con la “X”. Non servirà più. Basterà, infatti, come abbiamo imparato, tenere premuto il tasto “Spazio” e posizionarci all’inizio della frase da cancellare. A questo punto, senza staccare il dito da “Spazio”, teniamo premuto, con un altro dito, il tasto “Invio” immediatamente a destra. Scorrendo il cursore, vedremo che la frase inizierà ad evidenziarsi, come facciamo sul pc con il mouse. Una volta evidenziata, basterà schiacciare “Spazio” e la frase velocemente scomparirà dal video.

Per guadagnare qualche secondo, invece, con i numeri da digitare in un messaggio, basterà questo trucco, Dovremo tenere premuto, sulla tastiera, il tasto “123” e contemporaneamente schiacciare il numero che ci serve. In pratica, prima servivano due operazioni, ora, invece, con questo passaggio, ne basterà uno solo. Pochi secondi guadagnati che, però, alla fine, potrebbero fare la differenza.

Approfondimento

Attenzione a questa truffa su WhatsApp nella quale si potrebbe facilmente cadere