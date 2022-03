Per disoccupati in cerca attiva di lavoro ci sono varie possibilità di trovare un’occupazione in tempi brevi. Ci sono infatti molte opportunità che non riguardano solo la ricerca attiva, l’invio di curriculum o la partecipazione a concorsi pubblici. Oggi più che mai, è anche importante avere una serie di skills che i datori di lavoro ricercano con molto interesse. Alcuni certificati per la partecipazione a corsi, tirocini, formazione specifica garantiscono anche di poter essere avvantaggiati per una posizione rispetto alle altre. In merito, esistono una serie di possibilità completamente gratuite che possiamo sfruttare, per accrescere le nostre competenze in ambito lavorativo.

I disoccupati in cerca di lavoro hanno ancora pochi giorni per partecipare a questo imperdibile corso completamente gratuito e diventare tour operator

Parliamo di una formazione a distanza grazie ad un corso gratuito per avere la certificazione di operatore di viaggi, tour operator e inglese turistico. Questo ci permetterebbe di avere una qualifica per offrire consulenza ai clienti di un’agenzia di viaggi, orientandoli sui servizi turistici. Non solo dando informazioni sulle offerte più indicate per loro, ma anche operando in contesti internazionali con la lingua inglese e il web marketing.

L’offerta formativa e come iscriversi al corso

L’offerta formativa si articola in vari punti e si basa sulle seguenti attività:

operare nel turismo;

legislazione turistica;

elaborare l’offerta turistica;

gestire le prenotazioni;

il booking;

tecniche di vendita turistica;

inglese per il turismo;

web marketing in campo turistico;

sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;

diritti e doveri dei lavoratori.

Il corso è aperto a tutti coloro che sono attualmente disoccupati/inoccupati e iscritti ai Centri per l’impiego. Inizierà il 31 marzo e avrà una durata di ben 248 ore, fino al 16 maggio 2022. L’attestato di partecipazione verrà rilasciato a tutti coloro che prenderanno parte almeno al 70% delle ore previste. L’Ente di formazione che mette a disposizione questo corso è Talentform. Questa azienda opera in favore dei suoi iscritti, creando anche diverse opportunità di lavoro, con una rete diretta verso altre imprese. Per partecipare è necessario iscriversi al sito ufficiale, tramite questo link, cliccando sul corso e inviando la propria candidatura. I posti sono limitati, quindi è meglio affrettarsi per non perdere questa grossa opportunità di formazione.

Un’ampia offerta in vari settori

Questo corso, però, non è l’unico gratuito messo a disposizione dalla piattaforma. Infatti, una volta nel sito si può consultare l’intera offerta formativa. Questa riguarda le aree più disparate, da quella informatica (web development), alla grafica (grafico pubblicitario o web design), fino a quella amministrativa (assistente di direzione). Quindi l’ideale sarebbe consultarlo, per verificare l’opzione più adatta alle nostre esigenze. I disoccupati in cerca di lavoro hanno ancora pochi giorni per approfittare del corso per diventare tour operator.