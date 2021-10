Prendersi cura della casa a volte può risultare davvero faticoso. Infatti, nonostante molti di noi provino in modo insistente a renderla splendente, non sempre il risultato è quello che speriamo. Oppure, in altri casi, la casa rimane brillante, ma per pochissimo tempo. E appena ci muoviamo o spostiamo qualcosa, ecco che lo sporco e il disordine sono dietro l’angolo pronti per tornare. Questo succede soprattutto con il pavimento. A causa delle scarpe, di cibo che può cadere o di oggetti che lasciamo per sbaglio a terra, questa parte della casa è davvero facilissima da sporcare. Per mantenerla brillante più a lungo, però, ci potrebbero essere dei piccoli trucchi casalinghi che potremmo mettere in pratica in modo semplice e veloce.

Il segreto che pochissimi ancora conoscono per ottenere un pavimento brillante, lucido e soprattutto disinfettato

Come appena sottolineato, quindi, il pavimento è sicuramente una delle aree della casa più difficili da mantenere pulite. Sicuramente, però, con qualche segreto e qualche rimedio della nonna, potremmo cambiare le cose. Di questo avevamo già parlato in passato, fornendo alcuni consigli che potrebbero sicuramente risultare utili. Per esempio, in questo nostro precedente articolo, si può trovare un trucco per uno specifico pavimento. Oppure, un segreto più generico lo si può consultare cliccando qui. Oggi vogliamo aggiungerne un altro alla lista, perché una scelta più ampia è sicuramente l’ideale per ognuno di noi.

Il rimedio della nonna

Per prima cosa, per rendere splendente il pavimento possiamo utilizzare i due trucchi consigliati sopra oppure optare per una soluzione più semplice. Ci basterà mettere in una bacinella dei cubetti di Sapone di Marsiglia e un po’ d’acqua, ricordando sempre di usare un mocio pulito e mai bagnato dal principio. Successivamente, prendiamo un’altra bacinella e inseriamo al suo interno qualche bicchiere d’acqua. Successivamente, ci basterà aggiungere 4 gocce di olio di canfora.

Questo ingrediente, infatti, rappresenterà la vera e propria svolta. Dopo aver mescolato la soluzione appena realizzata, passiamolo sul pavimento. Ci accorgeremo di come l’odore buonissimo della canfora invaderà la nostra casa e soprattutto del nostro pavimento realmente pulito fino all’ultima traccia di sporco. Dunque, ecco finalmente svelato il segreto che pochissimi ancora conoscono per ottenere un pavimento brillante, lucido e soprattutto disinfettato. Sicuramente questo rimedio della nonna potrà tornarci decisamente utile, soprattutto se teniamo in particolar modo all’igiene e alla pulizia della nostra casa.

