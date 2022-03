Prendersi cura della propria casa nel modo giusto non è mai semplice. Quando ci impegniamo nelle faccende domestiche, infatti, sprechiamo tempo e fatica per ottenere un risultato quantomeno soddisfacente. Ma, purtroppo, a volte le cose non vanno nel verso giusto. Ci sono, infatti, alcune aree del nostro appartamento che sembrano difficilissime da pulire e che, soprattutto, si sporcano dopo poche ore. In questo caso, però, potremmo provare ad affidarci ai cosiddetti rimedi della nonna. Seguire i consigli delle vecchie generazioni e metterli in pratica, infatti, potrebbe completamente ribaltare la situazione.

Come far splendere il pavimento con i rimedi della nonna, ecco alcuni trucchi per far brillare questa zona della casa

Potremo essere tutti concordi nel dire che una delle zone più complicate da pulire è sicuramente il pavimento della nostra casa. Il suolo, infatti, viene calpestato in continuazione e non è difficile che dopo poche ore torni sporco. O, peggio, anche maleodorante. Per evitare questo problema, ci sono diversi segreti che potremmo mettere in atto. Per esempio, in questo nostro precedente articolo, ne avevamo consigliato uno che sicuramente potrebbe tornarci utile e di cui magari non potremmo più fare a meno. Oppure, in un altro articolo ancora, avevamo visto un’altra soluzione casalinga che certamente potrebbe darci dei risultati ottimali. Oggi continuiamo la nostra lista, vedendo un altro consiglio delle vecchie generazioni che potrebbe risolvere questa situazione.

Ne basterà un solo goccio nel mocio per avere un pavimento finalmente brillante e senza aloni e una casa sempre fresca e profumata

In questo caso, l’ingrediente a cui faremo affidamento è l’olio essenziale di primula. Questo fiore, dall’odore unico e inconfondibile, in primis ci aiuterà contro la puzza. Infatti, il profumo che emanerà si spargerà per tutta la casa durando anche ore e permettendoci di vivere in un ambiente fresco. Dunque, dovremo aggiungere all’acqua del mocio un paio di gocce di olio essenziale di primula e un cucchiaino di Sapone di Marsiglia, per aiutarci anche a sgrassare. Passiamo il nostro composto su tutta la superficie e aspettiamo che faccia effetto. Successivamente, optiamo per un’altra passata, questa volta solo di acqua, così da eliminare ogni residuo. Il nostro pavimento potrebbe davvero splendere questa volta, aiutandoci a rendere l’odore della nostra casa riconoscibile e buonissimo. Perciò, ora sappiamo che l’olio essenziale di primula può essere davvero un grande alleato. Infatti, ne basterà un solo goccio nel mocio per ottenere i risultati che speriamo.

Approfondimento

Il trucco che davvero pochissime persone conoscono per rendere il pavimento lucido splendente e senza alcuna traccia di aloni