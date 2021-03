Nel mondo contemporaneo, l’attenzione all’aspetto fisico è aumentata sempre di più tanto per gli uomini quanto per le donne. Proprio gli uomini, un tempo meno concentrati su certi aspetti considerati in passato prettamente “femminili”, sono oggi i protagonisti di questa rivoluzione culturale.

Avere un fisico asciutto è l’obiettivo di ogni persona che tiene alla cura del proprio corpo. Talvolta però, capita che ci sentiamo più gonfi, appesantiti e che i pantaloni facciano fatica a chiudersi. Se nella maggior parte dei casi ciò è dovuto alle mangiate delle feste, altre volte il problema potrebbe non essere l’alimentazione. A parte la sensazione, ciò che più ci preoccupa è l’immagine riflessa di noi stessi. Una figura meno sottile e slanciata del solito, può mandarci in allarme e spingerci subito a diete drastiche. Prima di tutto ciò, però, bisogna fare una precisazione.

Se il nostro corpo ci appare diverso forse il problema non è la bilancia

Questa precisazione sta proprio nel fare ben attenzione in quella che abbiamo definito l’immagine riflessa di noi stessi. Difatti, se il nostro corpo ci appare diverso forse il problema non è la bilancia, ma lo specchio. Chi non ricorda la frase “Specchio, specchio delle mie brame, chi è la più bella del reame”? Questo oggetto tanto semplice quanto fondamentale nella vita di tutti i giorni, può rappresentare il nostro orgoglio e al contempo il nostro peggior nemico. La sua forma incide in modo rilevante su quello che i nostri occhi vedono. Difatti, uno specchio lungo e stretto manderà un’immagine di noi più fine e slanciata. Diversamente, uno largo e un po’ corto ci farà sembrare più tozzi.

Percezione vs realtà

Per quanto possa sembrare strano, anche i nostri occhi e ciò che vediamo hanno a che fare con le nostre percezioni. Come in questo caso, anche un banale specchio può ingannarci e farci credere di essere più magri o più in carne a seconda della forma. E precisiamo, la sua forma, non la nostra.

E quindi, attenzione ad alcuni dettagli formalmente superficiali, ma sostanzialmente rilevanti.