A volte per non spendere denaro in maniera inutile è necessario mettere in atto delle ben precise strategie e non lasciare nulla al caso. Questo significa prestare attenzione anche i più piccoli dettagli che spesso molti non ritengono degni di nota.

Per questo oggi spieghiamo come mettere in atto un semplice accorgimento per ottenere una piccola spesa gratis al supermercato, stando attenti a un piccolo particolare. Scopriamo insieme di quale si tratta.

Il trucco a cui nessuno pensa

Sul nostro sito abbiamo parlato di molti escamotage per non spendere soldi inutili quando si va a fare la spesa mensile o settimanale. Fra questi ce ne sono parecchi che in molti conoscono: stare attenti alle offerte, utilizzare le applicazioni per salvare il cibo e comprare dei prodotti di marchi meno conosciuti.

Molti, però, spesso lasciano da parte un fattore che può sembrare trascurabile. Ma che alla lunga incide sul risparmio. Parliamo di acquistare le buste.

Oltre a incentivare un’inutile produzione di plastica, questa cattiva abitudine ci fa buttare via dai 10 ai 40 centesimi alla volta. Questa dimenticanza annualmente ci fa perdere parecchi soldi.

Un fattivo risparmio

Se prendiamo come esempio una famiglia di quattro persone, possiamo immaginare che mediamente si rechino al supermercato almeno due volte a settimana.

Essendo un nucleo abbastanza numeroso, prenderanno almeno quattro buste alla volta. Quindi, a settimana, sperpereranno 80 centesimi. In un mese sono 3 euro e 20. In un anno normale si arriva a buttare via un equivalente di 41,6 euro. Mentre in un anno bisestile una somma pari a 42,4 euro.

Una cifra del genere corrisponde a una piccola spesa, praticamente regalata. Si possono portare da casa le buste in plastica rigida, quelle di tela. Oppure anche i cartoni se si va a fare la spesa con la macchina. In questo modo si può fare del bene sia all’ambiente che al proprio portafoglio.

Oggi abbiamo spiegato un semplice accorgimento per ottenere una piccola spesa gratis al supermercato. Se si desidera scoprire altre curiosità su come risparmiare sui generi alimentari, consigliamo di consultare questo articolo: “Nessuno lo sa, ma comprare questi prodotti poco costosi è uguale a comprare quelli delle grandi marche”.