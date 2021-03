Come cambiare l’elastico del pigiama o dei pantaloni per non buttarli via

Quando si parla di indumenti comodi la prima cosa che viene in mente è il pigiama.

Soffice, morbido e comodo aiuta a dormire sonni tranquilli e ci regala una bella sensazione di relax.

Ma sia nel caso del pigiama, che di pantaloni sportivi o indumenti intimi, non è infrequente che l’elastico della vita si dilati. Cosa fare in questi casi? Non buttare via il nostro capo di abbigliamento comfort! Basterà semplicemente imparare come cambiare l’elastico del pigiama o dei pantaloni per non rinunciare a quella fantastica comodità.

Attrezzi da lavoro

Per poter lavorare al meglio è necessario avere in casa:

ago e filo;

piccole forbicine;

il nuovo elastico (con cui misureremo preventivamente la nostra vita per essere sicuri di non sbagliare);

una spilla da balia .

Nel caso in cui si sia sprovvisti del materiale, si potrà reperire il tutto con estrema facilità, recandosi in una merceria.

Una volta che tutti gli attrezzi del mestiere sono disposti sul tavolo, si può cominciare il lavoro.

Innanzitutto, occorrerà girare il pigiama al rovescio e, con l’aiuto delle forbicine, praticare una piccola apertura per creare un foro.

Successivamente, e con molta attenzione, bisognerà seguire la linea della cucitura e tagliarne qualche centimetro. A questo punto, si dovrà sfilare il vecchio elastico con estrema delicatezza.

È importante non tagliar molti centimetri di cucitura perché, in questo modo, si eviterà di mettersi dinanzi alla macchina da cucito, risparmiando del tempo prezioso.

Il momento decisivo

È il momento del nuovo elastico: è necessario far passare l’ago della spilla da balia nel nuovo elastico e chiuderla.

In questo modo si inserirà la spilla nella fessura praticata in precedente e fungerà da spartiacque; permetterà cioè all’elastico nuovo di farsi strada facilmente, facendolo scivolare con le dita all’interno della circonferenza del pigiama.

Quando la spilla sarà uscita dal lato opposto il lavoro con l’elastico sarà terminato.

Basterà unire le due estremità e cucirle per bene, con dei punti molto stretti. Converrà utilizzare un filo della stessa cucitura del pigiama per ottenere un risultato pulito.

Ecco spiegato come cambiare l’elastico del pigiama o dei pantaloni per non buttarli via.