Negli armadi sembra che lo spazio non sia mai abbastanza, sempre colmo di indumenti magari riposti disordinatamente. Vediamo come recuperare facilmente spazio negli armadi con questo rimedio

Si fatica a trovare quello che serve perché tutto accumulato in modo casuale, senza una grande organizzazione. Quando arriva poi il tragico momento di effettuare il cambio stagionale si va in crisi, bisogna evitare quindi che diventi una fonte di stress e fatica.

Con semplici metodi e con una giusta organizzazione si possono ottimizzare tempi e spazi. Gran parte dei ripiani sono occupati da ingombranti coperte, plaid, scaldotti, cuscini, asciugamani, maglieria, cappotti che per una intera stagione non abbiamo mai indossato. È possibile rimediare a tutto questo ricorrendo al comodissimo metodo del sottovuoto, scatole trasparenti e griglie per armadi.

Ecco come recuperare facilmente spazio negli armadi con questo rimedio

I sacchi sottovuoto sono perfetti per creare spazio negli armadi riponendo in essi tutto ciò che non viene utilizzato frequentemente.

Si può conservare sottovuoto tutto ciò che è voluminoso, ingombrante o inutilizzabile in quel determinato periodo dell’anno. I sacchi sottovuoto sono facilmente reperibili nei supermercati, esistono di varie misure e tipologie, da preferire quelli con la valvola. La prima cosa da fare è quella di selezionare ciò che vogliamo mettere sei sacchi.

I capi devono essere puliti , ben asciutti e ben piegati, evitando di lasciare pieghe su di essi.

Procurarsi sacchi di misure adeguate, un sacchetto profuma biancheria e un aspirapolvere dotato di bocchettone. Sistemare il sacco su di un piano orizzontale, aprirlo, inserire la giusta quantità di capi senza esagerare, la bustina profumata e chiudere bene il sigillo. Aprire la valvola, attaccare il bocchettone, avviare l’accensione dell’aspirapolvere e aspirare tutta l’aria.

Togliere il bocchettone e chiudere la valvola.

In questo modo avremo ridotto notevolmente il volume dei capi riuscendo a ottenere maggiore spazio nell’armadio.

Si possono utilizzare piú sottovuoti e riporli sui ripiani l’uno sopra l’altro.

I sacchi generalmente sono trasparenti il che facilita la ricerca del capo conservato.

Davvero un ottima soluzione per guadagnare spazio.

Quando si vorrà recuperare la coperta, il piumone o il maglione sarà necessario solo aprire la chiusura laterale, e i capi riacquisteranno il loro volume originario.

Nello spazio così ottenuto possiamo inserire delle comodissime griglie per armadi, che fungono come una sorta di cassettiera aperta.

Utile per riporre maglieria in modo ordinato e senza che si stropicci.

Soluzione ideale per riporre capi che non utilizziamo frequentemente sono le scatole trasparenti, che possono essere riposte nella parte più alta o più bassa dell’armadio.

Esistono tantissimi modi per recuperare spazio negli armadi, basta trovare la giusta soluzione che soddisfi le nostre esigenze.