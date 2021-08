Estate vuol dire belle giornate ma anche tanto caldo. Le alte temperature ci rendono deboli e fanno soffrire anche i nostri animali e le nostre piante.

Sappiamo che basta “questo semplice trucco poco conosciuto per un giardino sempre verde e maestoso”.

Ma come fare per far fiorire anche il nostro cactus? Ormai ci sembra un’impresa quasi impossibile.

Stiamo tranquilli perché scopriremo un trucchetto spesso sottovalutato che ci darà un’ottima fioritura.

Se il nostro cactus non fiorisce è perché abbiamo dimenticato questo importante trucchetto

Anche d’estate amiamo prenderci cura del nostro giardino o delle piante del nostro balcone. Conosciamo “i fiori da piantare ad agosto per una fioritura abbondante e rigogliosa” anche d’autunno.

Facciamo attenzione ad irrigare al meglio le nostre piante. E abbiamo finalmente trovato la “pianta tropicale perfetta per la casa ed amica degli animali”.

Ma come prenderci cura del nostro cactus Lepismium bolivianum meglio conosciuto come “Cactus Lingua di suocera”?

Dovremo sicuramente ricorrere al giusto concime. Pochi ci pensano ma se il nostro cactus non fiorisce è perché abbiamo dimenticato questo importante trucchetto.

Non dovremo far altro che concimarlo almeno una volta al mese. E ci basterà scegliere un fertilizzante specifico per le piante grasse. O, in alternativa, quello per le orchidee.

Ricordiamoci, poi, di non tenere troppo al sole il nostro cactus. Le alte temperature e la luce diretta ne aumenteranno la disidratazione. E così il cactus si rovinerà facilmente.

Per questo motivo si consiglia di tenerlo sempre a mezz’ombra. In questo modo prenderà la giusta quantità di luce ma resterà al fresco dell’ombra nelle ore di più calde.

2 consigli fondamentali

Quando parliamo del Cactus Lingua di Suocera dobbiamo far attenzione alla sua irrigazione. Infatti, al contrario di altre piante grasse, dovrà essere bagnato regolarmente.

Ma attenzione. Dovremo dargli una maggior quantità d’acqua facendo però attenzione che non si formino dei ristagni.

Per evitare questi ristagni ci basterà svuotare il sottovaso o far scolare il vaso direttamente nel piatto doccia. In questo modo il terriccio catturerà la giusta quantità d’acqua eliminando quella in eccesso.

Infine, non dovremo travasarlo spesso. Basterà un’unica volta e non sarà necessaria troppa terra.

Ricordiamoci, poi, che non servirà un vaso troppo grande. Basterà, infatti, un vaso dal diametro di 10 – 12 centimetri.

Con questi piccoli trucchetti riusciremo a far vivere a lungo il nostro cactus. Crescerà rigoglioso arredando al meglio la nostra casa o abbellendo perfettamente il nostro balcone.