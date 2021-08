Per diventare dei coltivatori provetti bisogna tenere conto di tante cose diverse. Bisogna sapere quali lavori fare ogni mese. Ad esempio, abbiamo recentemente indicato quali sono le attività da fare per tutelare l’orto dal clima estivo.

Un altro aspetto fondamentale da considerare riguarda le piante da aggiungere ogni mese all’orto. Se manchiamo la finestra temporale giusta, non riusciremo ad avere il raccolto che vogliamo in autunno. Infatti, un clima troppo caldo o troppo freddo impedisce la naturale crescita e sviluppo della pianta. Bisogna sempre stare attenti a dare le migliori condizioni possibili, anche spostandole all’interno di una serra, se necessario.

Oggi cerchiamo proprio di capire che cosa piantare ad agosto, consigliando un ortaggio davvero fantastico. Infatti, ecco la pianta da seminare ad agosto ricca di vitamine, calcio e potassio.

Il grande ortaggio

Il consiglio di oggi sarà apprezzato soprattutto dagli amanti dei cavoli. Parleremo infatti della verza. È un tipo di cavolo molto comune e che si può coltivare in tanti posti diversi. In Italia è presente soprattutto nelle zone del Centro Nord, ma anche nel resto d’Europa è molto comune, soprattutto in Germania.

La verza andrebbe piantata tra la tarda primavera e l’estate, quindi affrettiamoci e seminiamo prima della fine di agosto. È molto facile da coltivare, ma stiamo attenti perché teme la siccità. Quindi, fino a quando le temperature saranno alte, sarà importante irrigarla sempre e non lasciarla mai a secco.

Le ragioni per seminare questa pianta sono molteplici. Innanzitutto, si presta a tante ricette diverse e molto golose, come il caponet piemontese. Inoltre, ci permette di fare il pieno di sostanze utili all’organismo. Ha un buon contenuto di potassio e di calcio, due dei minerali essenziali per il buon funzionamento dell’organismo. Il potassio, in particolare, è utile per la salute dei muscoli, mentre il calcio rafforza le ossa.

Contiene, inoltre, vitamine E e C, che sono dei potenti antiossidanti. Queste vitamine ci proteggono dall’azione dei radicali liberi e quindi rallentano il nostro invecchiamento. Più precisamente, la vitamina E aiuta il rinnovo delle cellule ed aiuta l’organismo ad assimilare le proteine. La vitamina C, invece, contribuisce al funzionamento di molti enzimi ed ha effetti positivi sul sistema immunitario.

La verza, poi, contiene polifenoli, utili alla salute dello stomaco ed è perfetta, dunque, per chi ha problemi di digestione. Insomma, si tratta di una pianta buona e sana, sarebbe bene non rinunciare a piantarla.