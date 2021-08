Ad agosto amiamo prenderci cura della casa e del giardino. Siamo finalmente in vacanza e questo ci permette di rilassarci con molte attività.

Grazie ad un precedente articolo abbiamo imparato che “basta questo semplice trucco per un giardino sempre verde e maestoso”.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

E che “questa pianta tropicale è perfetta per la casa ed è amica degli animali”.

Ma come abbellire balcone o giardino con gusto e colore?

Niente panico, anche questa volta scopriremo un trucchetto geniale per rendere magico il nostro giardino o balcone.

Ecco quali fiori piantare ad agosto per una fioritura abbondante e rigogliosa in autunno

Tutti gli anni la stessa storia. Con l’arrivo del caldo le nostre piante o fiori patiscono le temperature e spesso si rovinano.

Così con l’arrivo di agosto dobbiamo pensare a cosa seminare per affrontare un autunno pieno di colore.

Avevamo letto del “trucco estivo per un balcone sempre fiorito e rigoglioso senza fatica”. Ma dobbiamo portarci avanti e pensare anche alla nuova stagione.

Ma quali sono i fiori a cui possiamo pensare?

Pochi ci pensano ma ci basterà piantare i semi di due piante perenni colorate e durature. Stiamo parlando della viola del pensiero e della Primula.

Ecco quali fiori piantare ad agosto per una fioritura abbondante e rigogliosa in autunno. Potremo piantare i semi direttamente nella terra o in vaso ed il risultato sarà garantito.

In entrambi i casi otterremo, infatti, un’esplosione di colore che tutti ci invidieranno.

Il trucco segreto

Per far sì che le fioriture siano ancora più abbondanti e stupende dovremo scegliere bene quando seminare.

Gli ultimi giorni di agosto sono sempre più freschi e spesso piove anche di più. Scegliamo queste giornate per seminare i nostri fiori.

I semi delle nostre piante riusciranno così a regalarci tanto colore nel periodo autunnale. Con pochi semplici gesti ci garantiremo un’abbondante e maestosa fioritura.