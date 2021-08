Pochissimi lo comprano ma questo melone è un ottimo antiossidante e detossinante

In questo periodo, quando andiamo al mercato o al reparto ortofrutta gran parte di noi non torna a casa senza un bel melone. D’altra parte è uno dei simboli dell’estate. Ricchissimo di acqua, è dolce, fresco e dissetante. Ha pochissime calorie ed è utilissimo per improvvisare il pranzo dell’ultimo minuto. Basta accompagnarlo a qualche fettina di prosciutto crudo oppure prendere spunto da questi gustosi e ricercati insoliti abbinamenti.

In generale, tutti compriamo il classico melone retato, quello con la polpa arancione. In realtà, di meloni ne esistono anche molte altre qualità. A tal proposito, varrebbe la pena mangiare qualche volta di più il melone invernale. Nelle prossime righe sveleremo il perché.

Il melone invernale è facilmente riconoscibile. Ha una forma oblunga, ricorda una palla da rugby. Ha la buccia liscia di un bel giallo carico intenso, mentre la polpa interna è bianca o giallino molto chiaro. Il singolo frutto può raggiungere i 4 kg di peso. Il suo aroma si avverte solo al taglio, per questo motivo è chiamato anche “inodorus”.

Scopriamo le sue eccellenti proprietà

Ricchissimo di acqua (più del 90%) e praticamente con zero grassi, il melone bianco è un ottimo alleato per chi è a dieta e deve stare attento al conteggio delle calorie. Apporta infatti solo 22 calorie ogni 100 grammi.

Contiene Riboflavina, Tiamina e Niacina, tutte vitamine appartenenti al gruppo B che lo rendono un ottimo antiossidante, un nutriente che contrasta l’invecchiamento precoce dell’organismo ed aiuta al tempo stesso il fegato a svolgere il suo ruolo depurativo. È inoltre ricco anche di Vitamina C, utilissima per la salute del sistema immunitario, e di Vitamina A, preziosa per la salute di ossa, denti e vista.

Il melone invernale contiene inoltre tanti sali minerali come ferro, calcio, fosforo e potassio.

Grazie ad un buon contenuto di fibre risulterebbe inoltre assai utile anche per dare una mossa all’intestino pigro. Un problema che per alcuni è cronico, mentre per altri può essere solo un disagio occasionale. Molti infatti ne soffrono ad esempio quando sono in viaggio e in vacanza. Per altre persone, invece, la stipsi è provocata dall’assunzione di determinati farmaci.

Le sue proprietà lassative, diuretiche e depurative lo renderebbero infine indicato anche in caso di dolori reumatici.

Ora che conosciamo tutte le sue numerose proprietà benefiche, non ci sono più scuse per non acquistare più spesso il melone invernale. Pochissimi lo comprano ma questo melone è un ottimo antiossidante e detossinante.

Gli Esperti di ProiezionidiBorsa si sono basati sulle oggettive proprietà nutrizionali del frutto. Non hanno tuttavia rilevato studi scientifici specifici che supportano e garantiscono al 100% i suddetti benefici. In caso di dubbio si raccomanda di rivolgersi sempre ad uno specialista.