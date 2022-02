Per non farsi spiare su WhatsApp ecco come mettere al sicuro i messaggi sul cellulare senza dover installare nulla

L’avvento di internet ha rivoluzionato per sempre le nostre vite. Chiunque in qualunque posto e momento può sempre essere connesso con gli altri.

Un aspetto comodo da un punto di vista pratico ma sicuramente anche alquanto inquietante. Infatti, lo scotto da pagare di questa grande evoluzione è la sensazione di mancanza di sicurezza e privacy circa i propri dati.

Tanti potrebbero non avere scrupoli e voler penetrare nel nostro telefono per scovarne i segreti.

Tentativi di hacker sono all’ordine del giorno, soprattutto quando non prestiamo attenzione ad abitudini diffuse ma pericolose.

Particolarmente ambite da occhi indiscreti per i più svariati motivi, sicuramente sono le conversazioni di WhatsApp. Un’app a tal punto usata e diffusa da poter contenere diverse informazioni che potrebbero interessare gli altri.

Per schivare impiccioni e malintenzionati vediamo come fare per non farsi spiare su WhatsApp.

Troppa gente vorrebbe leggere le nostre conversazioni

A voler accedere alle nostre conversazioni potrebbero essere persone vicine o lontane, con intenzioni di varia natura. Potrebbe trattarsi di semplici controlli dettati dalla gelosia fimo ad arrivare a veri e propri tentativi di truffe. In tutti i casi, più o meno dannosi, è importante tutelare i nostri spazi e la nostra privacy.

Per evitare che qualcuno accanto a noi possa gettare qualche occhio sui nostri messaggi esistono svariati trucchetti. Vi sono però anche degli accorgimenti da adottare per evitare che individui sia lontani che vicini possano intrufolarsi nei nostri messaggi.

Si tratta di impostazioni interne a WhatsApp che non richiedono ulteriori installazioni.

La prima è accertarsi che nessun dispositivo oltre il nostro cellulare sia connesso con il nostro profilo. Nelle impostazioni basterà andare in dispositivi collegati per assicurarcene. Qualora ne risultino, potremo controllare di quali si tratti e anche le date degli accessi. Se non dovessero essere nostri, disconnettiamo immediatamente i dispositivi.

Per non farsi spiare su WhatsApp ecco come mettere al sicuro i messaggi sul cellulare senza dover installare nulla

Sulla nota app di messaggistica esistono delle specifiche funzioni di sicurezza che spesso ignoriamo mettendo a repentaglio la nostra privacy.

Il primo metodo fa sì che solo noi possiamo accedere sul nostro WhatsApp, seppure dovessimo lasciare il cellulare incustodito. Per entrarvi infatti sarà necessaria la nostra impronta digitale che sbloccherà l’app.

Per attivarla, dovremo andare in impostazioni, poi account e infine privacy. Cliccheremo su Blocco schermo e da lì su richiedi Touch ID. Ovviamente sarà necessario che il nostro telefono supporti la lettura della nostra impronta.

Se vogliamo accertarci poi che nessuno entri nel nostro account o provi a forzarlo, entra in gioco un’altra impostazione. Si tratta della verifica in due passaggi, grazie alla quale per accedere al nostro account sarà necessario inserire un PIN da noi definito.

Sempre in Impostazioni e in Account, troveremo la funzione. Sarà sufficiente abilitarla. Inoltre, potremo registrare anche il nostro indirizzo mail per recuperare il codice.

Attraverso l’attivazione della verifica, se qualcuno tenterà di cambiare il PIN ne riceveremo anche notifica.

