Che sia per un breve tragitto o per un viaggio lungo, portare il gatto in macchina con noi potrebbe rendersi necessario per le più svariate ragioni, o anche semplicemente per nostro piacere. Bisogna però che sia un piacere (o quantomeno non un fastidio) anche per il gatto. Come noi umani, anche i gatti possono soffrire il mal d’auto. Ce ne accorgiamo perché miagolano ininterrottamente, sbavano e hanno le pupille dilatate. Certo, si può chiedere un consulto al veterinario e farsi prescrivere qualche tranquillante. Ma, in alternativa, potremmo seguire 2 semplici consigli per farlo calmare e rilassare, affinché si goda anche lui l’esperienza del viaggio in macchina.

Regole generali per un viaggio in serenità

Come è importante seguire alcune raccomandazioni per viaggiare in treno o in aereo col proprio gatto, anche in auto ci sono alcuni dettagli a cui dovremmo prestare attenzione. Per ragioni di sicurezza, il gatto dovrebbe stare nel suo trasportino per l’intera durata del viaggio. Meglio che sia a digiuno, per scongiurare nausea e vomito. Attrezziamoci con snack e bocconcini di cibo e prevediamo di fare delle soste, per idratare il nostro piccolo compagno di viaggio. Procuriamoci anche coperte o traversine, nel caso il gatto dovesse fare i suoi bisogni con urgenza. Tutto ciò che può essere per lui fonte di coccole e benessere, è utile durante un viaggio in macchina. Inoltre, sarebbe bene che qualcuno rimanesse vicino a lui, per tranquillizzarlo e coccolarlo al bisogno. Facendo così, nel tempo, il gatto troverà piacevole l’esperienza del trasporto in auto.

Se il gatto in macchina miagola, piange o sbava possiamo calmarlo seguendo questi 2 consigli per farlo viaggiare con noi

Oltre alle regole generali che abbiamo appena visto, possiamo seguire altri due consigli utili, per far viaggiare serenamente il nostro gatto in macchina. Se sappiamo già che potrebbe soffrire il mal d’auto, possiamo ricorrere ai fiori di bach o a rimedi a base di passiflora e zenzero (ma solo dopo un consulto con il veterinario). Altrimenti, potremmo spruzzare nel trasportino una discreta quantità di spray ai feromoni, che hanno un effetto calmante e distensivo. I feromoni sintetici simulano quelli che emana il nostro gatto quando è tranquillo e sereno.

Se il gatto patisce il trasportino, possiamo lasciarlo nel sedile posteriore a quello di guida, diviso da apposita rete. È fondamentale infatti trasportare il gatto in modo tale che non costituisca pericolo per la guida. Possiamo anche realizzare una scatola o un contenitore, che sostituisca il trasportino e che sia più confortevole per il nostro gatto, a condizione che venga rispettata la norma sopracitata. Se il gatto in macchina miagola, piange o si agita, starà a noi abituarlo a piccoli passi al viaggio in auto e fare di tutto per farlo sentire a suo agio e al sicuro. Con questi rimedi, potremmo risolvere il problema.

