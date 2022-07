Molti vacanzieri hanno notato che i prezzi di una macchina a noleggio sono lievitati senza pudore nell’ultimo anno. I motivi sono molteplici, tra cui il Covid che certamente ha fatto strage di molte agenzie di noleggio. Con l’offerta così ridotta, ovviamente i prezzi si sono alzati. Noleggiare una macchina può diventare una spesa proibitiva per moltissimi vacanzieri. Così molti rinunciano e vanno ad affollare ancora di più le località raggiungibili senza mezzi privati. Ma se vogliamo fare una vacanza con la massima libertà di movimento e lontano dalle località più gettonate non disperiamo. Esiste infatti un’alternativa al tipico noleggio di auto. Parliamo di un servizio simile a Airbnb, ma per le automobili. Vediamo di cosa si tratta.

I privati mettono a disposizione le auto che non usano

Il servizio di carsharing tra privati funziona proprio come quello di housesharing. Se un proprietario ha una vettura che non utilizza per un periodo, la offre a noleggio. Si tratta di affitti generalmente di pochi giorni, con accordi tra privati, ma mediati da una piattaforma online. E senza dubbio la piattaforma più famosa per il carsharing è Turo. Nato in America, questo servizio si sta poco per volta diffondendo in tutto il Mondo. In Italia è ancora poco presente, ma nel resto d’Europa sta prendendo piede.

Noleggiare la macchina in vacanza ha prezzi esorbitanti ma proviamo questa alternativa che chiamano l’Airbnb delle automobili

L’accordo funziona così: un cliente cerca le auto disponibili nelle vicinanze. Si tratta di automobili di tutti i tipi, da quelle più umili a quelle di lusso. Poi sceglie un piano assicurativo (vi sono diversi piani con coperture e franchigie diverse), e il luogo di consegna e riconsegna dell’autovettura. Se il proprietario accetta, l’affare è fatto.

Prezzi molto più bassi rispetto al noleggio tradizionale

Affittare la macchina in vacanza ha prezzi esorbitanti, ma possiamo risparmiare parecchio se ci rivolgiamo a servizi di car-sharing invece che al noleggio tradizionale. Ma quanto costa affittare un’auto con Turo o servizi simili? Ovviamente dipende dal modello di auto, dal periodo e dal luogo, ma possiamo dire che in generale può costare dal 30 al 50% in meno rispetto a un car rental tradizionale. Un bel risparmio sul budget complessivo di una vacanza! Attenzione però a non fare i furbi, usando un trucchetto che molti conoscono per pagare meno su piattaforme come Airbnb. Quando si parla di automobili, sempre meglio pagare un’assicurazione completa.

