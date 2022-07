Questa grande spiaggia di gesso a pochi chilometri dalla città ha gli ombrelloni gratuiti e un mare pulito e cristallino

Trovare delle spiagge spaziose, con mare pulito e acqua limpida a pochi passi dalla città non è semplice, se poi la spiaggia è anche dotata di ombrelloni gratuiti, potrebbe sembrare un’utopia. Ma in realtà posti del genere esistono. E in particolare, c’è una splendida spiaggia attrezzata gratuita molto vicina a una città gettonatissima dai turisti durante l’estate. Vediamo di cosa si tratta, come possiamo raggiungerla e cosa possiamo aspettarci.

La spiaggia di Glyfada ha ombrelloni gratuiti e si raggiunge in tram o bus

Parliamo della splendida spiaggia di Glyfada, che si trova sulla riviera di Atene, la capitale greca. Sono in media più di un milione e mezzo gli italiani che visitano Atene ogni anno, ma molti si lasciano sfuggire le sue splendide bellezze naturali. Glyfada è uno dei quartieri più ricchi, chic ed eleganti della città. Ma nonostante sia molto gettonata, la spiaggia è rigorosamente gratuita, e le autorità locali l’hanno dotata di ombrelloni fissi per proteggere locali e turisti dal feroce sole greco. E per di più, a pochi passi possiamo vedere delle tartarughe marine, sempre gratuitamente.

Questa spiaggia di gesso a pochi chilometri dalla città ha gli ombrelloni gratuiti e un mare pulito e cristallino

La spiaggia di Glyfada si raggiunge dal centro città grazie a una linea di tram che attraversa buona parte della riviera. Possiamo salire a pochi passi dall’Acropoli, e scendere direttamente a pochi metri dalla spiaggia. Oppure possiamo prendere la metropolitana fino al capolinea di Ellinikò e poi prendere un bus per qualche fermata. La spiaggia di Glyfada è lunga diverse centinaia di metri. Possiamo trovare anche dei beach bar con sdraio e tavolini, se preferiamo la massima comodità. Ma le bellezze di Glyfada non sono finite qui.

Vita marina spettacolare a pochi passi dalla spiaggia

Questa spiaggia di gesso a pochi chilometri dalla città ci stupirà con la sua bellezza. Ma se vogliamo rendere la giornata ancora più speciale dirigiamoci senza indugio al centro di recupero di tartarughe marine proprio sulla spiaggia di Glyfada. L’ingresso è gratuito e un volontario ci spiegherà tutto su questi magnifici animali e ce li farà osservare da vicino. Per una gita ancora più speciale, dirigiamoci al lago di Vouliagmeni, ad appena 10 minuti di macchina dalla spiaggia. Si tratta di un lago salmastro dalle acque sempre tiepide durante tutto l’anno, e dai colori meravigliosi. Certamente il quartiere di Glyfada ha in serbo per noi mille sorprese.

