I gatti sono animali speciali ed imprevedibili che non lesinano a dimostrarci affetto ed amore incondizionato. Può capitare però che il nostro gatto possa attaccarci senza un apparente motivo destando in noi preoccupazione. In realtà, il motivo c’è e pertanto è utile capire di cosa si tratta. Dunque, spieghiamo perché se il gatto ci morde e ci graffia senza motivo potrebbe avere questo problema.

Gatti cuccioli o gatti adulti?

Proprio come accade con i bambini, i gatti cuccioli possono essere e dimostrarsi inconsapevoli dei propri limiti. Dunque essi possono avere difficoltà a capire come relazionarsi a noi senza farci male. Pertanto, sgridarli o punirli non servirà perché crescendo capiranno da soli i propri limiti. Se invece ad essere aggressivo senza motivo e all’improvviso è un gatto adulto, potrebbe essere sintomo di un disagio. Infatti, se il gatto ci morde e ci graffia senza motivo potrebbe avere questo problema.

Stress o ansia

Se il gatto in questione è un gatto adulto, questo suo comportamento può nascondere un disagio. Se il nostro gatto ad ogni nostro approccio si mostra aggressivo e diffidente, può essere dovuto al fatto che il gatto stia vivendo un periodo di particolare stress o malessere psicologico. Le cause possono essere molteplici: un evento traumatico come l’attacco da parte di un altro animale, oppure qualche evento che possa aver disturbato il suo equilibrio emotivo come può essere un trasloco o un lungo viaggio. Questo suo modo di rapportarsi a noi aggredendoci è un tentativo per cercare di attirare la nostra attenzione e di farci capire che c’è qualcosa che non va.

Consigli

Una volta individuato il problema, è bene aiutare il nostro felino a superare questo momento di disagio cercando di comprenderlo senza punirlo. Inoltre, dobbiamo imparare a rispettare i suoi spazi ed assicurargli un ambiente in cui possa vivere tranquillo e in cui ci siano giochi e oggetti che può usare per sfogarsi.

