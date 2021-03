Che l’Italia sia un piccolo capolavoro di sapori culinari è ormai riconosciuto in tutto il mondo. Esistono però ancora dei piccoli angoli nascosti della nostra bellissima Penisola in cui si possono trovare prelibatezze che non tutti conoscono, soprattutto all’estero.

Ecco perché oggi scopriremo come unire il famoso pistacchio di Bronte e il prelibato tonno di Carloforte in un piatto che davvero non teme rivali.

Gli ingredienti necessari per la ricetta

a) Tonno di Carloforte, 300 grammi;

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Oil Free Fryer, la vera friggitrice ad aria Scopri il prezzo lancio

b) pistacchio di Bronte, 30 grammi;

c) sale, a piacimento;

d) olio extravergine, un cucchiaio;

e) vino rosso, 1 bicchiere;

f) semi di sesamo, 5 grammi;

g) pan grattato, 15 grammi;

h) pomodorini freschi, 20 grammi;

i) timo, 10 grammi;

l) rosmarino, 10 grammi.

I sapori delle nostre isole si uniscono in questo piatto buonissimo e facile da fare

Per prima cosa riporre il tonno in frigo per almeno due ore in maniera da rassodarne la polpa.

Passare ora al timo. Lavare la pianta aromatica, asciugarla accuratamente, tritarla finemente e riporla in una piccola ciotola.

Seguire lo stesso procedimento con il rosmarino, prestando attenzione ad eliminare i rametti più spessi della pianta.

Estrarre quindi il tonno dal frigo e tagliarlo in maniera da ottenere delle fette spesse all’incirca tre centimetri. Preparare una piccola ciotola, versarvi all’interno l’olio, un bicchiere di vino rosso e le erbe aromatiche.

Nella scelta del vino sarebbe opportuno puntare su sapori fruttati ma non troppo forti, come quello di un buon Carignano sardo.

Mettere ora il tonno nella pirofila e lascarlo a riposare per almeno un’altra ora in frigo.

Passare poi al pistacchio. Preparare il mixer e versarvi dentro il prezioso ingrediente di Bronte. Ridurre i pistacchi in una polvere granulosa e poi trasferirli in una ciotola. Versare all’interno di questa anche il pan grattato e i semi di sesamo.

Aiutandosi con un cucchiaio, mischiare gli ingredienti fino ad ottenere un composto omogeneo. Una volta terminato, prendere una padella dai bordi bassi e versarvi un cucchiaio d’olio. Accendere la fiamma e fare scaldare.

Prelevare il tonno dal frigo e ripassarlo nella ciotola in cui è presente la panatura granulosa. Appena l’olio sfrigola versare il tonno in padella e cucinare in maniera veloce.

Impiattare e servire. Potremo ora scoprire come i sapori delle nostre isole si uniscono in questo piatto buonissimo e facile da realizzare.