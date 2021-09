Il frigorifero è l’elettrodomestico più utile e indispensabile della casa. La sua funzione è quella di conservare ed evitare che i cibi si deteriorino. Proprio per questa sua attività, è importante avere sempre un frigo pulito ed ordinato. Questo ci permetterà di evitare che si prolifichino germi e batteri.

Occorre sempre controllare che gli alimenti all’interno dei frigo non siano scaduti o siano ancora freschi. Ma non solo, è anche molto importante posizionare i cibi nei posti giusti, sia per una perfetta conservazione sia per migliorare l’efficienza energetica dell’elettrodomestico. Infatti, i vari reparti del frigorifero non hanno la stessa temperatura, quindi ogni alimento ha la sua giusta collocazione. A tal proposito, ecco qualche piccolo trucchetto per avere sempre il frigo in ordine.

L’importanza della pulizia e dell’ordine

Come abbiamo poc’anzi affermato, l’odine e la pulizia sono necessari e fondamentali per evitare la proliferazione di germi e batteri. Naturalmente, avere il frigo sporco aumenta la possibilità di contrarre mal di pancia e altre malattie dannose per la nostra salute, soprattutto quella dei bambini.

Secondo gli esperti, il frigo dovrebbe essere pulito ogni settimana. Mentre la pulizia profonda (cassetti, pareti, guarnizione) dovrebbe essere effettuata almeno una volta al mese.

Ma spesso c’è una parte del frigorifero che tralasciamo o che dimentichiamo di pulire. Parliamo della guarnizione, cioè quella componente in gomma posizionata sullo sportello. È una parte molto importante perché permette di chiudere correttamente il nostro frigorifero.

Non solo sgrassatore o bicarbonato ma anche questo prodotto pulisce perfettamente la guarnizione del frigorifero

Per evitare una prematura usura e per eliminare i germi e i batteri che si annidano al suo interno, è necessario pulire sempre la guarnizione. Molti utilizzano dei detersivi chimici, altri preferiscono usare dei rimedi più casalinghi e naturali. Ad esempio, per una buona pulizia è molto indicato il bicarbonato di sodio, che diluito nell’acqua, crea un vero e proprio detergente naturale per pulire anche le altre parti del frigo. Ma non solo sgrassatore o bicarbonato ma anche questo prodotto pulisce perfettamente la guarnizione del frigorifero. Parliamo all’aceto, un prodotto che tutti abbiamo in casa.

Versiamolo in una bacinella di acqua e con un panno da cucina procediamo alla pulizia. Un metodo facilissimo ma molto efficace. Utilizzato non solo per eliminare muffa e sporco, ma anche profumare il nostro frigorifero.

Una volta terminata la pulizia, ricordiamoci sempre di asciugare per bene la guarnizione, per evitare l’insorgere della muffa.