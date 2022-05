Il colesterolo è un tipo di grasso estremamente importante per regolare alcune funzionalità dell’organismo ed il corpo ne produce circa l’80% del totale. Il restante 20% viene introdotto, invece, attraverso gli alimenti che mangiamo e va a depositarsi nel sangue. Tenere sotto controllo questo parametro, conducendo un’alimentazione sana, è il primo passo per mantenersi in salute e prevenire l’insorgenza di diverse malattie. Per fare ciò, quindi, è importante saper conoscere e valutare le proprietà nutrizionali dei cibi che compriamo quotidianamente. Tra gli alimenti più comuni troviamo gli spinaci, che sarebbero utili per controllare il colesterolo e proteggere la salute di cuore, arterie e cervello. Per non parlare di altri cibi meno conosciuti, come ad esempio le cicerchie, che godrebbero delle stesse proprietà

In questo articolo parleremo, invece, delle “puntarelle”, una particolare tipologia di cicoria asparago. Esse sono caratterizzate da germogli bianchi, compatti e croccanti e possono essere consumate sia crude che cotte, come vedremo nell’ultima parte dell’articolo. Per adesso, invece, concentreremo la nostra attenzione sulle loro proprietà nutrizionali sui possibili benefici per la salute.

Non tutti sanno che aiuterebbe a tenere a bada il colesterolo questa verdura antiossidante, ricca di vitamine e povera di calorie

Innanzitutto, come riportano le pagine di Humanitas, 100 g di puntarelle apportano soltanto 23 calorie. Questo fa sì che esse siano particolarmente adatte per chi ha bisogno di seguire una dieta ipocalorica per dimagrire. Inoltre, essendo composte per il 93% di acqua e per il 4% di fibre, le puntarelle aiutano anche a regolarizzare l’attività intestinale. Ma non è finita qui. Infatti, grazie a queste proprietà, esse aiuterebbero l’organismo a tenere sotto controllo i livelli di glucosio e colesterolo nel sangue.

Le puntarelle, inoltre, sono un’ottima fonte di sali minerali (tra cui potassio, fosforo, magnesio, calcio e ferro) e anche di vitamine. Tra queste ultime spiccano:

la vitamina A, fondamentale per il buon funzionamento della vista, delle ossa e dell’apparato riproduttivo, sia maschile che femminile;

la vitamina C, che è molto importante, invece, per le sue funzioni antiossidanti.

Come pulire e cucinare questo tipo di cicoria

Quindi, non tutti sanno che aiuterebbe a controllare il colesterolo questa verdura dalle incredibili proprietà nutrizionali. Ora, però, vediamo come possiamo sfruttarle in cucina.

Innanzitutto, prima di procedere con la classica “sfilettatura”, le puntarelle andrebbero lavate bene sotto l’acqua corrente per eliminare tutti i residui di terra. Fatto ciò, bisogna dividere i cespi dalle foglie più esterne, eliminando anche la base e le spighe più dure. Dopo di che basterà tagliare le puntarelle a metà verticalmente e ricavare, da ogni metà, delle striscioline strette e lunghe. Una volta finito, immergiamole in acqua fredda e limone per attenuare il loro sapore amaro. Dopo circa un’oretta, sbollentiamole in acqua salata per circa 3 minuti e poi scoliamole. Nel frattempo, in una ciotola, mischiamo una parte di Pecorino Romano ed una di pangrattato. Disponiamo le puntarelle su una teglia antiaderente e condiamole con olio EVO, il composto creato precedente ed altri aromi a piacere. A questo punto, inforniamo a 200 gradi per 10 minuti e siamo pronti per servire le puntarelle come contorno.

