Il divano è certamente il luogo preferito della casa di molti di noi. Ma proprio perché è così frequentato quotidianamente, può anche diventare vittima di piccoli incidenti. A chi non è mai capitato di rovesciare qualche bevanda sul divano? O di macchiarlo facendo merenda? Anche se i nostri amici a quattro zampe hanno l’abitudine di sonnecchiare sul divano, è possibile che causino qualche macchia, soprattutto sui divani di stoffa.

Ma niente paura, spesso non c’è bisogno di detergenti specifici per pulire il nostro divano.

Se il divano è sporco o macchiato, ecco il trucco semplicissimo per farlo tornare come prima

Prima trattiamolo col bicarbonato

Innanzitutto, possiamo distribuire sul nostro divano una generosa quantità di bicarbonato. Il bicarbonato non solo aiuta a rimuovere lo sporco, ma assorbe anche gli odori e l’umidità (ecco come usarlo per deodorare gli armadi). Spargiamo il bicarbonato su tutta la superficie del divano e lasciamolo agire per almeno mezz’ora. Poi rimuoviamolo con l’aspirapolvere. Lo sporco più superficiale e ogni cattivo odore verrà eliminato.

A questo punto siamo pronti a passare alle maniere forti per rimuovere le macchie più ostinate. Se il divano è sporco o macchiato, ecco il trucco semplicissimo per farlo tornare come prima

Per la seconda fase, muniamoci di uno spruzzino

Muniamoci di spruzzino e creiamo una soluzione detergente semplicissima con degli ingredienti che abbiamo tutti in casa. Mettiamo nello spruzzino un cucchiaino di detersivo per i piatti, un bicchiere di acqua tiepida, e due cucchiai di aceto bianco. Poi aggiungiamo un cucchiaio di bicarbonato e tappiamo subito lo spruzzino. Il bicarbonato e l’aceto, combinandosi, creeranno tante bollicine che renderanno la nostra soluzione pulente ancora più efficace.

Spruzziamo la nostra soluzione detergente sulla superficie del divano, specialmente sulle macchie più ostinate. Asciughiamo con un panno, meglio se di microfibra.

Se preferiamo non spruzzare la soluzione direttamente sulla superficie del divano, possiamo prima spruzzarla su uno straccio, e poi utilizzare lo straccio imbevuto per pulire la superficie del divano.

Lasciamo asciugare il divano completamente prima di sederci di nuovo. Il nostro divano ci sembrerà come nuovo.