Forse è tra le invenzioni più utili del secolo. La lavastoviglie è la fedele alleata di ogni famiglia, numerosa o meno. Addio al lavaggio dei piatti a mano. Ma come tutti gli elettrodomestici ha bisogno di manutenzione, anche se spesso ce ne dimentichiamo. Si accende la spia del brillantante o la spia del sale. Senza brillantante le stoviglie non saranno splendenti. Pazienza, per una volta non fa nulla. Ma se è il sale ad essere finito? Si può mettere in funzione la lavastoviglie senza rovinarla?

A cosa serve il sale?

Il sale per una lavastoviglie è importantissimo. Infatti è grazie ad esso che piatti e bicchieri non avranno aloni. Esatto. Quando compaiono quegli aloni antiestetici sulle stoviglie è spesso colpa della mancanza del sale. O meglio della durezza dell’acqua. Infatti il sale serve a ripulire il dispositivo che addolcisce l’acqua con cui verranno lavati piatti e bicchieri. Questo addolcitore si occupa di assorbire il calcare presente naturalmente nell’acqua. Calcare che altrimenti andrebbe a lasciare aloni e macchie sulle stoviglie.

La lavastoviglie si può usare senza il sale?

Quindi la risposta a questa domanda è sì e no. Cioè può capitare che il sale sia finito e per una volta si può anche avviare un lavaggio senza. Ma a nostro rischio e pericolo. Infatti se viviamo in una zona con un’acqua molto calcarea i piatti usciranno con degli aloni. Ma il sale è fondamentale per il funzionamento di tutto l’elettrodomestico. Infatti evita che si formino depositi di calcare in tutto l’impianto.

Se non abbiamo sale per lavastoviglie a disposizione e non possiamo procurarcelo a breve, c’è un rimedio. Infatti si possono attutire eventuali danni utilizzando il sale grosso da cucina. Ma è una soluzione temporanea, perché, strano ma vero, il sale da cucina è meno puro. Infatti, il sale per lavastoviglie è cloruro di sodio purificato. Che ha un’azione più concentrata rispetto al semplice sale da cucina.

Quindi la lavastoviglie si può usare senza il sale, ma solo in casi eccezionali. E solo per massimo un lavaggio. Ma il sale da lavastoviglie può essere sostituito temporaneamente da quello grosso da cucina. Quindi non c’è da preoccuparsi, un rimedio temporaneo c’è sempre. Il sale grosso è un grande alleato, e ha mille usi diversi, può anche sostituire alcuni detersivi.