Chi ha un amico a quattro zampe, sa quanto questo sia una parte integrante della famiglia. E, come ogni membro del nucleo, anche lui ha diritto alle giuste cure. Perciò, bisogna stare attenti alla sua salute e pensare prima di tutto al suo benessere. Perciò, se il cane presenta questi atteggiamenti strani, bisogna fare molta attenzione perché la sua salute potrebbe essere a rischio.

Se il cane tossisce troppo spesso, bisognerebbe portarlo dal veterinario

Se l’amico a quattro zampe che si ha in casa dovesse tossire qualche volta, non c’è alcun pericolo. Probabilmente ha solo una brutta tosse. Ma se questo dovesse ripetersi con frequenza, allora sarà necessario prendere delle precauzioni. Questo perché potrebbe trattarsi di un tumore, come afferma Jake Zaidel, medico veterinario del Malta Animal Hospital dello Stato di New York.

Lo stesso vale per degli svenimenti improvvisi dell’amico peloso. Questo è un atteggiamento molto insolito per un cane. Perciò se accade un episodio del genere, anche se il giorno dopo l’animale sembrerà in forze, sarà meglio portarlo a fare una visita.

Anche un dimagrimento improvviso dovrebbe far pensare

Un cane che dimagrisce troppo velocemente potrebbe presentare un cancro all’apparato gastrointestinale, come spiega sempre il Dottor Zaidel. Gli amici a quattro zampe malati, infatti, tendono a non consumare molto cibo. Che sia chiaro: se il cane non mangia, non significa per forza che abbia un tumore. Infatti, potrebbe avere altri problemi. Ma un controllo sarà l’idea migliore per accertarsi del suo stato di salute.

La perdita di sangue dal naso è forse il sintomo che dovrebbe far preoccupare di più

Il Dottor Timothy Rocha, veterinario di New York specializzato in oncologia, spiega che la perdita di sangue dal naso non è mai un sintomo da sottovalutare. Infatti, se il cane presenta questo problema, soprattutto se è anziano, un controllo dal veterinario è d’obbligo. Se il cane è giovane, il sangue dal naso potrebbe indicare un corpo estraneo che l’animale ha ingerito per sbaglio. Ma, se si dovesse trattare di un amico a quattro zampe di una certa età, la situazione potrebbe essere decisamente più preoccupante.

Dunque, se il cane presenta questi atteggiamenti strani, bisogna fare molta attenzione perché la sua salute potrebbe essere a rischio.

Approfondimento

L’incredibile ragione per cui il cane fissa negli occhi il padrone in queste specifiche situazioni