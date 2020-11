Il cane è davvero il miglior amico dell’uomo. Questo animale, infatti, accompagna il proprio padrone in ogni situazione, proteggendolo e cercando di trasmettergli tutto l’amore necessario. Un amico a quattro zampe, infatti, non abbandona mai la propria famiglia. Ma, allo stesso modo in cui è sempre vicino ai propri padroni, a volte ha bisogno di essere rassicurato a sua volta. E, sembrerà strano dirlo, ma una delle occasioni in cui ha più necessità del proprio padrone è proprio quando fa i bisogni.

Dunque, ecco l’incredibile ragione per cui il cane fissa negli occhi il padrone in queste specifiche situazioni.

Il parere della veterinaria Kathryn Primm

A spiegare la ragione di questo insolito comportamento del cane è la veterinaria Kathryn Primm. La dottoressa, infatti, si è concentrata sul tema, cercando di spiegare a tutti i padroni il motivo per cui gli amici a quattro zampe hanno questo atteggiamento. Durante i loro bisogni, infatti, i cani si sentono vulnerabili. Questo perché non hanno modo di scappare, e sono come bloccati, dunque non potrebbero combattere contro un eventuale aggressore. Lo sguardo verso il proprio padrone avviene per capire se può continuare con i suoi bisogni o se deve avere paura. Dallo sguardo del suo amico umano, infatti, può facilmente intuire se si trova in una situazione di pericolo o se può rilassarsi.

Ecco allora cosa non si dovrebbe mai fare in questi momenti per non urtare la sensibilità del cane

Dato il grande impatto che lo sguardo del padrone ha sul cane in questi momenti, è bene adottare un atteggiamento tranquillo. Secondo la veterinaria Primm non andrebbero mai fatti dei gesti improvvisi. Questo urterebbe fortemente la sensibilità del cane, già troppo vulnerabile. Bisogna essere fermi e sereni, in modo da trasmettergli un senso di sicurezza e protezione.

Perciò, l’incredibile ragione per cui il cane fissa negli occhi il padrone in queste specifiche situazioni è svelata. E bisogna stare accanto al proprio animale domestico e farlo sentire sempre protetto.

