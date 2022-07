Qualcuno faceva la battuta in questi giorni che la vera protagonista dell’estate non è l’anguria e nemmeno l’aria condizionata. Servono sicuramente a mantenerci freschi, ma se dovessimo mettere sul podio un oggetto di casa, potrebbe essere decisamente la lavatrice. Se è anche vero che entriamo e usciamo completamente dalla doccia, è altrettanto vero che sudando tutto il giorno, la lavatrice è chiamata agli straordinari. Con buona pace delle bollette della luce, sempre più care e sempre più impattanti sul budget familiare. E, proprio in questa parte dell’anno, con i vestiti intrisi di sudore, potrebbero gli abiti uscire ancora puzzolenti dal ciclo della lavatrice.

Potrebbe non essere però colpa del detersivo e nemmeno dell’ammorbidente. Almeno non in maniera diretta e vedremo perché. Qualche tessuto sintetico può farci lo scherzetto, ma la colpa dei cattivi odori potrebbe venire direttamente dalla lavatrice. Come dovremmo stare attenti ad asciugamani e altri capi che laviamo in questo modo.

Come mai i panni puzzano quando escono dalla lavatrice

Soprattutto quando compriamo la lavatrice nuova, venditore e tecnico installatore ci ricordano che dovremmo mantenerla pulita. Come andiamo a fare il tagliando della macchina, così dovremmo fare con lavatrice e lavastoviglie. La stessa cosa la facciamo con la caldaia, che sottoponiamo al controllo e alla revisione alla fine o all’inizio dell’anno. Dicevamo che la colpa degli abiti che escono puzzolenti dalla lavatrice potrebbe non essere direttamente del detersivo. Specifichiamo la parola direttamente, perché alcuni depositi chimici del prodotto andrebbero proprio a nascondersi negli angoli e nei tubi della lavatrice. Proprio da qui e per questo motivo potrebbe partire il cattivo odore sui panni appena lavati.

Se i panni puzzano appena usciti dalla lavatrice ecco la soluzione

Se ci accorgiamo che la cosa diventa frequente, possiamo creare anche una soluzione casalinga da spruzzare all’interno della lavatrice umida subito dopo il lavaggio. Con circa mezzo litro d’acqua, 1 cucchiaio di bicarbonato, 1 di limone e 1 di aceto, possiamo creare un detergente dalla parte interna della lavatrice. In alternativa all’aceto, ecco che potrebbe andare molto bene anche il sapone di Marsiglia liquido. La soluzione migliore potrebbe essere quella di unire i nostri prodotti, inserendoli in un barattolo dotato di spruzzino.

Un ulteriore rimedio

Se i panni puzzano appena usciti dalla lavatrice anche dopo questo trattamento del cestello, allora potremmo fare un lavaggio breve a vuoto con aceto e bicarbonato. A quel punto i nostri problemi dovrebbero finire.

