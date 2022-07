Gli anelli di cipolla fresca croccanti sono buonissimi, come spuntino e come contorno. Inoltre sono facili da preparare. Le cipolle raramente svolgono il ruolo principale nel piatto, perché di solito aggiungono un certo sapore in più alle pietanze. Ma con questa ricetta possono diventare la portata principale.

Non occorre nemmeno accendere la friggitrice per rendere gli anelli di cipolla belli, dorati e croccanti, perché la ricetta si adatta anche in forno.

Anelli di cipolla croccanti, uno sfizioso spuntino aromatico e gustoso che possiamo facilmente preparare da soli

Le cipolle sono di stagione se comprate da luglio a ottobre, ma sono disponibili come merce tutto l’anno. Per la preparazione ci vogliono circa 15 minuti, per la cottura circa 30.

Ecco gli ingredienti per 4 persone:

3 cipolle medie;

65 grammi di farina;

160 ml di latte;

un cucchiaino di paprika in polvere;

mezzo cucchiaino di polvere di curcuma ;

un pizzico di sale;

85 grammi di pangrattato;

un po’ d’olio d’oliva.

Procedimento per prepararli

Per preparare gli anelli di cipolla croccanti, uno sfizioso spuntino aromatico, bisogna seguire questo procedimento. Prima di tutto mondare le cipolle e tagliarle ad anelli. Dovrebbero avere uno spessore di almeno un pollice.

Impastare la farina con il latte e metà della quantità indicata di paprika in polvere e curcuma in polvere oltre a mezzo cucchiaino di sale. Preparare la panatura, mescolando il pangrattato con la restante quantità di spezie e sale.

Immergiamo ogni anello di cipolla nella pastella fino a ricoprirlo completamente. Quindi giriamolo più volte nell’impanatura finché non si attacca da tutti i lati. Dopo che lo abbiamo fatto con ogni anello di cipolla, possiamo disporli su una teglia unta o foderata di carta da forno.

Spennelliamo entrambi i lati degli anelli di cipolla con un po’ d’olio di oliva e cuociamoli a 200 gradi per circa 30-35 minuti fino a quando non saranno dorati. Gli anelli devono essere girati dopo 15 minuti. Gli anelli di cipolla sono più croccanti appena sfornati e possono essere accompagnate da alcune delle nostre salse preferite.

Non gettiamo le bucce delle cipolle, perché potremmo sfruttarle anche per tanti altri usi. Ovviamente questa è la ricetta più leggera, ma questi gustosi anelli si possono anche friggere in olio di girasole o di arachidi (perché hanno un punto di fumo più alto).

Basterà friggere gli anelli per dieci minuti e saranno croccantissimi. Inoltre hanno un ottimo sapore e sono una gustosa alternativa a quelli acquistati nei fast food.

Anche chi soffre di celiachia può prepararle con farina senza glutine e gustarli.

Lettura consigliata

Anelli di cipolla con uovo e formaggio pronti in due minuti per stupire gli ospiti all’ultimo minuto