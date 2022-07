Nonostante tutte le campagne pubblicitarie e gli investimenti promozionali, la raccolta differenziata in Italia funziona ancora a macchie di leopardo. Senza entrare nel merito delle regioni più virtuose e di quelle che ancora invece recepiscono meno le direttive, d’estate c’è un evidente problema di puzza della spazzatura. Ovviamente con la raccolta porta a porta, riusciamo a gestire meglio tutti i rifiuti di casa, tenendoli il meno possibile tra le mura domestiche. Diventa, decisamente un bel problema se ci sono degli scioperi, o il sistema di raccolta e smaltimento funziona a singhiozzo. C’è un evidente rischio che soprattutto l’umido, ma anche il secco e la plastica rimangano di più nei nostri bidoni, nonostante li mettiamo sui balconi o in qualche angolo del giardino. Ecco, perché diventa importante igienizzare, pulire e profumare i nostri bidoni, senza sprecare troppa acqua.

Il bicarbonato ancora una volta come re incontrastato

Per profumare la pattumiera ed evitare la puzza della spazzatura, possiamo ricorrere ancora una volta al classico sistema della nonna. Abbiamo specificato all’inizio del nostro articolo che non ci saremmo occupati solo ed esclusivamente del bicarbonato. Ma, per completezza di informazione, ricordiamo che questa sostanza risulta utile anche all’interno dei bidoni della spazzatura di casa. In attesa di fare una pulizia, possiamo versane un po’ nelle pattumiere, tra il sacchetto e il fondo del bidone stesso. Compito del bicarbonato, semplice ma efficace, sarà quello di assorbire gli odori più sgradevoli e intensi. Così come parlando sempre di cattivi odori, ci sarebbe anche un’idea per combattere quella di accappatoi e asciugamani.

Per profumare la pattumiera ed evitare la puzza della spazzatura usiamo 1 semplice prodotto naturale della cucina

Queste caldissime e afosissime giornate estive non portano solo disagio e zanzare, ma anche il rischio dei cattivi odori dei nostri bidoni di casa. Stando attenti a economizzare l’acqua, non solo per un principio morale ed ecologico ma anche per la bolletta, proviamo a utilizzare l’aceto. Con un doppio passaggio, che prevede prima di creare una miscela composta da 1 litro abbondante di acqua e circa 300 ml di aceto. Poi, una volta che avremo sciacquato il bidone, lasciato per qualche minuto in balia di questa nostra miscela, versiamone ancora un po’ da solo. Dopo qualche minuto e usando comunque un prodotto economico, il nostro bidone non dovrebbe più puzzare.

Lettura consigliata

Diciamo pure addio alla puzza nelle scarpe a causa del sudore estivo usando non solo il bicarbonato ma anche questo alimento impensabile