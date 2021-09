Molti di noi hanno in casa degli splendidi mobili bianchi. Un tempo simbolo di ricchezza e gusto, i mobili bianchi non sono mai passati di moda, e anche oggi se ne trovano parecchi nelle nostre case. Ma come molti di noi hanno scoperto a nostre spese, i mobili bianchi tendono a non rimanere bianchi a lungo. Possono infatti ingiallirsi, e dopo qualche anno, il loro colore assomiglia più a un crema che a un bianco. Che fare in questi casi?

Esiste un trucchetto che possiamo utilizzare per far tornare i nostri mobili bianchi e splendenti, senza investire in prodotti specifici. Vediamo di cosa si tratta.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Se i nostri mobili bianchi sono ingialliti facciamoli tornare splendenti con questo ingrediente da cucina

Spesso ci dimentichiamo che non occorrono prodotti artificiali e inquinanti per la pulizia della casa, e che possiamo ottenere risultati spettacolari con delle sostanze naturali, le stesse che usavano le nostre nonne. Per le pulizie, i nostri principali alleati in casa sono il bicarbonato e l’aceto. Ed è proprio quest’ultimo, l’aceto, che può venirci in aiuto anche per la pulizia dei mobili. Se i nostri mobili bianchi sono ingialliti facciamoli tornare splendenti con questo ingrediente da cucina. Ecco come.

Come far tornare splendenti i mobili bianchi

In una bacinella mettiamo un bicchiere di aceto bianco riscaldato, e un bicchiere di acqua distillata calda. Mischiamo bene. Possiamo anche aggiungere qualche goccia del nostro olio essenziale preferito per rendere meno pungente l’odore dell’aceto. Ora immergiamo nella miscela un panno di microfibra, strizziamolo, e procediamo alla pulizia dei mobili.

L’aceto rimuoverà qualunque residuo di grasso o sporco, aiutandoci a far tornare i mobili più splendenti. L’acqua distillata non lascerà aloni sulla superficie del mobile. I nostri mobili bianchi torneranno splendenti in men che non si dica.

Un consiglio per non farli ingiallire

Prevenire è però sempre meglio che curare. Se abbiamo appena acquistato un mobile bianco, la cosa migliore da fare è evitare che ingiallisca. A questo scopo, il consiglio più importante è di non metterlo in un punto della casa in cui batte il sole. Il sole tende a far ingiallire i mobili bianchi. Non posizioniamoli quindi vicino a una finestra. Se non possiamo evitarlo, dovremmo avere cura di coprirli con un panno, oppure di ricordarci di chiudere le persiane quando batte il sole.

Ma a proposito della pulizia dei mobili: alcuni non lo sanno, ma non bisognerebbe mai spruzzare i prodotti per la pulizia direttamente sui mobili. Ecco perché.