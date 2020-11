Avere una casa pulita e profumata è uno dei più grandi piaceri della vita. Una casa priva di polvere, fango, e residui non solo è più accogliente per i suoi inquilini, ma naturalmente tutela la nostra salute. Purtroppo però, ci sono alcuni errori che la maggior parte di noi compie tutti i giorni quando facciamo le pulizie.

Questi errori possono vanificare tutti i nostri sforzi per creare un ambiente sano e privo di rischi per la nostra salute.

Tra gli errori più comuni, vi è quello di utilizzare i prodotti per la pulizia liquidi o in spray spruzzandoli direttamente sui mobili.

Ecco perché non bisogna mai spruzzare i prodotti per la pulizia direttamente sui mobili.

Le goccioline di prodotto rimangono sospese nell’aria

Innanzitutto, non si dovrebbe mai spruzzare alcun tipo di prodotto sui mobili perché potremmo danneggiarne la superficie. Alcuni prodotti per la pulizia possono essere troppo aggressivi o corrosivi se concentrati sulla superficie del mobile. Ma soprattutto, il pericolo è alla nostra salute. Se spruzziamo il prodotto direttamente sul mobile, infatti, moltissime goccioline invisibili andranno a posarsi non soltanto sulla superficie da trattare, ma rimarranno sospese nell’aria, dove noi rischiamo di respirarle.

Questo è valido soprattutto per prodotti quali lava-vetri, ‘mangiapolvere’ o alcool per le pulizie. Ecco perché non bisogna mai spruzzare i prodotti per la pulizia direttamente sui mobili. Ma cosa fare in alternativa?

Spruzzare prima su un panno

È sempre meglio spruzzare prima il prodotto su un panno o su una spugna, tenuti vicino allo spruzzino o allo spray. Possibilmente è meglio effettuare questa operazione vicino a una finestra aperta. Questo vale soprattutto per i prodotti che possono essere più dannosi, come quelli che contengono ammoniaca, alcool o sostanze corrosive. Un altro suggerimento è di sostituire, quando possibile, i tipici prodotti da supermercato con prodotti naturali, che non fanno male alla salute. I nostri più grandi alleati in casa sono aceto e bicarbonato, o anche la famosa pianta del sapone, un’alternativa naturale ai detersivi.