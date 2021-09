L’autunno è la stagione dei colori caldi e avvolgenti, colori che ricordano le sfumature del foliage. Quindi toni del bordeaux, rosso, arancione, ocra e giallo circondano tutti ovunque si guardi. E in generale questa è la tendenza che si segue anche nella moda e nella scelta degli accessori. Anche senza accorgersene tendiamo a preferire queste tonalità calde durante questi mesi che anticipano l’arrivo dell’inverno.

Da un po’ di anni a questa parte la tendenza sta cambiando, aprendo la strada a colori sempre più sgargianti. E da indossare non solo nelle stagioni più calde, ma anche in autunno e in inverno. E sulla scia della moda anche il beauty si sta adattando ai nuovi trend di stagione.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 14,25%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Difficile da credere ma è questo il colore di tendenza per sfoggiare unghie autunnali spettacolari

È per questo motivo infatti che già da quest’anno vedremo un colore molto particolare sulle mani di tutte.

Un colore che in tanti vedono in giro ma che spesso non sanno come chiamarlo. Stiamo parlando del color carta da zucchero, una tonalità desaturata tra il grigio e l’azzurro.

L’origine del nome di questo colore risale a circa la metà del 1900, quando lo zucchero si vendeva a peso. Una volta acquistato veniva dato al cliente avvolto in una carta dal colore azzurrino. Ma perché di questo colore azzurrino? A quanto pare serviva a mascherare il colore dello zucchero non sempre raffinato alla perfezione e che quindi presentava toni giallastri.

Questo colore è tra i più usati per le camerette dei bimbi, delicato e dai toni tenui. Ma scurendolo leggermente di qualche tono è perfetto anche sulle unghie. Infatti, è proprio l’estrema versatilità di questo colore che lo rende ideale anche per questa stagione autunnale. Ma è incredibile anche nel periodo invernale, ad esempio. Un colore delicato ma freddo che si abbina benissimo a qualsiasi look, sia elegante che casual. Portato su unghie naturali con una forma squadrata è davvero molto elegante. Ma l’effetto più spettacolare lo si ottiene con un semipermanente opaco su unghia a mandorla.

Insomma, è difficile da credere ma è questo il colore di tendenza per sfoggiare unghie autunnali spettacolari. Se invece l’idea di avere le unghie troppo colorate non fa per noi possiamo optare per qualcosa di più classico. Magari una base nuda ma con una decorazione un po’ più particolare che dona eleganza alle mani. Un bell’effetto a cascata magari solo sull’anulare per focalizzare lì lo sguardo.

Approfondimento

Sono questi gli stivali che vanno di moda quest’anno e probabilmente li abbiamo già nella scarpiera