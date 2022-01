Tornare in forma è l’esigenza prioritaria di ognuno di noi in questo periodo. La convivialità delle feste natalizie pur piacevolissima ci ha spinto ad eccedere. È buona norma pertanto adottare una dieta più leggera per perdere qualche chiletto di troppo, ma è altrettanto importante accompagnarla con l’esercizio fisico.

Ed ecco quindi la necessità di rimetterci in moto in vista della primavera. Per molti, i più dinamici, è abbastanza semplice. Ma per chi non ha tempo o voglia di allenamenti lunghi e faticosi l’aiuto arriva dal metodo Sakuma che ci indica come tornare rapidamente in forma dopo le feste con soli 5 facili esercizi al giorno.

Kenichi Sakuma è un personal trainer giapponese che ha ideato un piano di allenamento basato su 5 esercizi giornalieri della durata complessiva di soli 5 minuti. Un impegno minimo quindi e alla portata anche di chi ha poco tempo.

Gli esercizi previsti rafforzano i muscoli del core e migliorano la postura. Si possono fare in qualsiasi momento della giornata, ma risultano più efficaci se eseguiti di mattina.

Come tornare rapidamente in forma dopo le feste con soli 5 facili esercizi al giorno

1° esercizio

Distendersi con la pancia a terra, sollevare contemporaneamente il busto e le gambe senza piegarle. Le braccia si sollevano con il busto e le mani vengono poste dietro la testa che rimane in linea con il busto.

Mantenere la posizione per dieci secondi. Ripetere tre volte.

Sempre nella stessa posizione ripetere l’esercizio con una piccola variante: incrociare i piedi.

Mantenere la posizione per dieci secondi. Ripetere tre volte.

2° esercizio

Stessa posizione dell’esercizio precedente: il busto rimane a terra, le ginocchia si piegano a rana, i piedi si incrociano.

Sollevare le ginocchia e le cosce da terra per dieci volte mantenendo la posizione ogni volta per sei secondi.

3° esercizio

Sedere su una sedia con i piedi in linea con le spalle e le braccia lungo i fianchi. Afferrare con le mani il bordo della sedia.

Sollevare prima un fianco e poi l’altro mantenendo fermo il busto. Per aiutarsi sollevare anche la gamba.

Mantenere la posizione per tre secondi. Ripetere dieci volte per lato.

4° esercizio

Sedere su una sedia con i piedi in linea con le spalle e le braccia lungo i fianchi.

Incrociare le braccia e appoggiarle sulle ginocchia inclinando il busto in avanti senza piegarlo.

Afferrare i gomiti con le mani e, mantenendo la posizione del busto, sollevare in alto le braccia fino a superare la testa.

Mantenere la posizione per sei secondi. Ripetere dieci volte.

5° esercizio

Accovacciarsi a terra senza sollevare i talloni in posizione raccolta.

Alzarsi e distendere il corpo e le braccia con i palmi delle mani rivolti verso l’alto allungandosi il più possibile.

Tornare nella posizione di partenza.

Ripetere per dieci volte.

Ripetere gli esercizi tutti i giorni per due settimane. Poi sarà sufficiente tre volte alla settimana.