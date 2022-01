Grazie all’arrivo sulle televisioni “smart” di Netflix, sono tantissimi gli italiani che hanno la possibilità di accedere a moltissimi film stando comodamente seduti sul divano. Eppure, non è sempre facile riuscire a trovare una pellicola capace di lasciarci qualcosa di più di un brivido sulla schiena o di qualche risata. Proprio per questo motivo, oggi andremo ad alzare per un attimo l’asticella qualitativa presentando un film che potrebbe lasciarci un “qualcosa” in più.

Infatti, ecco il film di inchiesta italiano capace di farci scoprire una parte della nostra storia decisamente poco conosciuta. Scopriamo subito di cosa si tratta.

Un film decisamente diverso dal solito

Sono tantissimi gli italiani che la sera decidono di passare il proprio tempo libero davanti ad un bel film o ad una serie TV. Proprio per venire incontro a questo bisogno di evasione dei nostri lettori, nel corso dei nostri articoli abbiamo presentato delle serie TV decisamente interessanti. Ad esempio, abbiamo parlato di questa serie TV coreana che ha affascinato moltissimi spettatori in tutto il Mondo. Inoltre, abbiamo presentato questa serie TV dedicata ad uno dei casi di cronaca nera che negli ultimi anni hanno maggiormente sconvolto l’Italia.

Non è però semplice riuscire a coniugare una serata di relax sul divano con una pellicola che varrebbe veramente la pena vedere. Oggi cercheremo così di andare alla scoperta di una pellicola capace di regalarci un’esperienza un po’ più profonda del solito. Scopriremo, infatti, una pellicola basata su avvenimenti reali e in cui figura il dotato attore Libero De Rienzo, venuto a mancare nel 2021.

Ecco il film di inchiesta italiano capace di farci scoprire una parte della nostra storia decisamente poco conosciuta

Il film di cui parliamo è Fortapàsc, pellicola ambientata per la maggior parte a Torre Annunziata, nella città metropolitana di Napoli. Qui opera e vive il giornalista Giancarlo Siani, giovane idealista di belle speranze deciso a scoprire quello che non funziona nella propria comunità. Eppure, questo suo desiderio si scontrerà pesantemente con la brama di potere dei clan malavitosi presenti nella zona. Il risultato di questo mix lascia l’amaro in bocca e ci pone davanti un pezzo della nostra storia recente che in molti potrebbero non conoscere. Un film sicuramente interessante ed un’interpretazione attoriale capace di far guadagnare a Libero De Rienzo una nomination al David Di Donatello.

Approfondimento

Non tutti lo sanno ma sono queste le serie Tv su Netflix che ogni amante della storia non dovrebbe assolutamente perdersi