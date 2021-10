Tutti vogliamo capelli forti, robusti, idratati e lucenti. Per ottenere questo risultato è fondamentale una corretta routine di igiene dei capelli e l’uso di prodotti specifici. Dovremmo infatti usare shampoo e balsamo adatti al nostro tipo di capelli, che si tratti di capelli grassi, secchi, colorati o altro.

Quello però che non deve mancare nel nostro arsenale per la cura dei capelli, oltre a shampoo e balsamo, è una maschera specifica.

Tutti abbiamo bisogno di applicare regolarmente una maschera per capelli per rafforzare e proteggere la nostra chioma. Attenzione però, perché molti non sanno come applicarla correttamente e rischiano di fare degli errori che vanificano l’applicazione della maschera. Ecco quale errore evitare.

Attenzione, se saltiamo questo passaggio la nostra maschera per capelli potrebbe essere inutile

Tutti sappiamo che la maschera per capelli andrebbe applicata sui capelli bagnati. Questo permetterà al composto di distribuirsi in maniera più uniforme su tutta la lunghezza dei capelli.

Attenzione però: in molti facciamo un errore. Infatti, spesso applichiamo la maschera sui capelli quando siamo appena usciti dalla doccia, con i capelli ancora saturi e grondanti di acqua. Niente di più sbagliato. Infatti, se i capelli sono troppo bagnati, la maschera non farà altro che scivolare via, rendendo l’applicazione completamente inutile.

Ecco perché occorre fare attenzione, se saltiamo questo passaggio la nostra maschera per capelli potrebbe essere inutile. Dobbiamo infatti strizzare e tamponare bene i capelli prima di applicare la maschera. I capelli, quindi, non dovrebbero essere bagnati, bensì umidi per permettere un assorbimento ottimale. In questo modo la maschera potrà fare il suo dovere e nutrire alla perfezione la nostra chioma.

Ma vediamo anche un altro consiglio.

Dopo aver rimosso l’acqua in eccesso, pettiniamo i capelli per distribuire la maschera

Stendere la maschera con le dita non basta. Per permettere al composto di penetrare bene nei capelli e trattare ogni singolo capello occorre infatti utilizzare un pettine. Stendiamo la maschera sui capelli e poi passiamo delicatamente un pettine su tutta la lunghezza per distribuire bene il composto. Dobbiamo compiere questa operazione in maniera delicata, perché altrimenti potremmo spezzare i capelli, che sono più fragili da umidi.

Non esageriamo con i tempi di posa

La maggior parte delle maschere per capelli richiedono di essere lasciate in posa per un tempo che va dai 10 ai 30 minuti. Spesso, convinti di aumentarne l’efficacia, le lasciamo in posa più a lungo, anche tutta la notte. Ma in realtà questa operazione è inutile. Dovremmo sempre seguire le indicazioni riportate sulla confezione.

Ecco anche un altro consiglio per una chioma folta e in salute: attenzione a evitare questo comportamento sbagliato di molti che fa perdere i capelli su fronte e tempie.