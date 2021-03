È una caratteristica che contraddistingue spesso il cambio di stagione: la puzza che arriva dagli scarichi. Svegliarsi alla mattina e sentire subito odori sgradevoli non è il massimo. Allora, se gli scarichi puzzano ecco il rimedio naturale, economico ed efficace: il limone. Ma, non solo. Vediamo assieme ai nostri Esperti come prenderci cura anche di questa parte della casa, che, solitamente, dimentichiamo.

Caldo e pioggia favoriscono gli odori

Non è un segreto che gli odori sgradevoli degli scarichi facciano capolino proprio in questi periodi dell’anno. Piogge e caldo sono infatti cause primarie di questo fenomeno. Il primo metodo che suggeriamo è la spremitura di un bel limone succoso. Versiamolo per intero nello scarico, o, negli scarichi e lasciamo che agisca per tutta la notte. Al mattino, ci ritroveremo con un aroma piacevole per la casa.

Se gli scarichi di casa puzzano ecco il rimedio naturale. Sale grosso e bicarbonato

Se gli scarichi di casa puzzano ecco il rimedio naturale per interventi ancora più ostici. Se il limone non ha fatto effetto del tutto, significa che negli scarichi c’è parecchio ristagno. Servono allora tre potenti alleati:

acqua bollente;

sale grosso;

bicarbonato.

Mettiamo a bollire un litro abbondante di acqua. Cominciamo a versare 5/6 cucchiai di sale grosso e di bicarbonato, e, subito dopo il getto di acqua bollente. Lasciamo agire per eliminare gli odori, disinfettare e sgorgare dalle acque stagnanti.

All’azione corrisponde la reazione

Applichiamo la terza legge della dinamica, se i nostri scarichi fanno i capricciosi. “A ogni azione corrisponde una reazione”. Ecco allora che se lo scarico puzza, lo faremo reagire chimicamente, ma in modo naturale. Con lo scontro tra aceto e bicarbonato. Mettiamo a bollire un litro di acqua e, aggiungiamo in successione 300 ml di aceto bianco e 200 g di bicarbonato. Versiamo negli scarichi e, subito dopo la reazione, copriamo col tappo. Lasciamo agire tutta notte. Alla mattina i cattivi odori saranno solo un vago ricordo. Suggeriamo anche la lettura di approfondimento per mantenere i bagni di casa profumati.

