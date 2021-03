Sembra impensabile quanto la nostra mente riesca a ingegnarsi soprattutto nelle difficoltà. Eppure, sembra incredibile come riusciamo a fare uno strepitoso cocktail e le pulizie di casa con lo stesso ingrediente: la vodka. Madre Russia non smette di stupirci con i suoi prodotti, ma, vediamo come allietare queste serate di lockdown col Black Russian e cosa pulire con la medesima bottiglia di vodka.

Un cocktail semplice ma corposo

Solo caffè e vodka per il Black Russian, il cocktail tra i più semplici al mondo, ma, che ci conquisterà coi suoi unici due ingredienti. Terzo componente? Semplicemente del ghiaccio. Un cocktail perfetto per il momento: col clima a mezzo. Né caldo, né freddo. Ecco come prepararlo e gustarlo davanti alla tv:

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 50% di sconto Scopri ora l'offerta

prendiamo un bicchiere possibilmente basso e largo, o un tumbler, perfetto per questo tipo di cocktail;

mettiamo del ghiaccio;

aggiungiamo per prima la vodka, quindi del liquore al caffè;

mescoliamo, ma delicatamente, con un cucchiaio o, meglio ancora, con una cannuccia e gustiamocelo.

Magari qualche nostra Lettrice avrà riconosciuto in questa preparazione la variante che piace molto al gentil sesso: il White Russian. Certo, perché, basterà aggiungere della panna montata e unirla agli ingredienti originali. Per un gusto più delicato e leggero. Adatto alla compagnia in rosa.

Uno spray polivalente per le superfici di casa

Incredibile come riusciamo a fare uno strepitoso cocktail e le pulizie di casa con lo stesso ingrediente, adatto a molte superfici. Eh sì, perché in Russia la vodka è comune quanto l’alcol e, per questo, utilizzata anche in casa. Vetri, specchi e piastrelle di casa si adatteranno perfettamente alla detergenza. Basterà mettere del liquore e un terzo di acqua in un contenitore dotato di spruzzino. Mescoliamo e passiamo ad esempio le mattonelle e le piastrelle del bagno. Qualcuno la utilizza, assieme al bicarbonato, per eliminare le macchie ostinate dai tessuti, tipo il divano. Funziona, ma il consiglio è comunque quello di non spargerne quantità esorbitanti, magari su un divano da 3/4 mila euro. La vodka è talmente efficace da rischiare di portare via la macchia, ma anche un po’ di colore!

Approfondimento

I molteplici e incredibili usi della vodka per il nostro fisico utilizzandola come prodotto di bellezza