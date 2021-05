La pasticceria è una fusione perfetta di fantasia e abilità. Inventare sempre nuovi modi di proporre anche i dolci più classici è davvero fondamentale in cucina. La Redazione mostra come avere torte immediatamente più gustose grazie a quest’insolita marmellata che lascerà tutti a bocca aperta con soli 4 ingredienti comuni. E l’ingrediente principale? Questo arriva direttamente dal proprio giardino fiorito.

La marmellata di rose

Molti la conoscono come marmellata di rose, altri come confettura di petali di rose. Qualunque sia il nome con cui indicare tale marmellata, l’ingrediente principale è il petalo di questo fiore profumato. Ecco subito come avere torte immediatamente più gustose grazie a quest’insolita marmellata che lascerà tutti a bocca aperta con soli 4 ingredienti semplici.

Ingredienti

200 grammi di petali di rosa;

600 grammi di zucchero;

600 milligrammi di acqua;

30 milligrammi di succo di limone.

Procedimento

Preparare questa confettura è davvero semplicissimo, a patto che i petali provengano da rose non trattate chimicamente. Quelle coltivate autonomamente sono le migliori per ottenere un prodotto genuino e sano. Bisognerà privare ogni petalo della parte terminale e bianca e ridurli in un trito.

Unirli a 200 grammi dello zucchero e al succo di limone e frullare il tutto con un mixer da cucina. Anche per il limone consigliamo di prediligere prodotti biologici e a chilometro zero. Sciogliere la restante parte dello zucchero all’acqua. Poi occorrerà le due preparazioni e scaldarle sul fuoco.

Confezionamento e utilizzi

Bisognerà scaldare a fuoco lento fino a ottenere una consistenza sufficientemente collosa. Poi versare il contenuto caldo nei barattoli di vetro per marmellata. Questi possiedono una chiusura ermetica e basterà farli raffreddare capovolti per creare un sottovuoto naturale.

Questa marmellata di rose è perfetta come confettura per i dolci. Suggeriamo anche di spalmarla sulle fette biscottate per una carica di dolcezza in prima mattina. Ed ecco subito altre 6 colazioni proteiche ma leggere con cui iniziare la giornata al meglio e carichi di forze.