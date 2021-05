Abbiamo sempre sbagliato a pensare che le lenzuola bianche o colorate appena comprate, potessero essere lavate con lo stesso procedimento con cui laviamo il resto della biancheria.

Spesso ci accorgiamo che le lenzuola appena comprate, anche se di buona fattura, sono dure al tatto e hanno uno strano odore. Questo odore è dovuto dalla presenza degli “appretti”, sono sostanze chimiche utilizzate per fissare il colore.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Per eliminare questo cattivo odore, rendere più morbide le lenzuola, ed evitare che si scoloriscano al primo lavaggio, dobbiamo seguire una serie di accorgimenti, facili ma preziosi.

Attenzione perché potremmo rovinare per sempre le lenzuola appena comprate se non seguiamo questi 4 preziosi consigli tramandati dalle nonne.

4 passaggi fondamentali

Prima di iniziare con il lavaggio, bisogna eliminare l’involucro delle lenzuola, stenderle per bene e stropicciarle per far sì che le pieghe si aprano. Questa operazione è fondamentale. Se il lenzuolo dovesse perdere un po’ di colore durante il primo lavaggio, eliminando in precedenza le pieghe, non si andrebbero a formare quelle fastidiose striature più chiare.

Ora passiamo al primo lavaggio in lavatrice. Rigorosamente in acqua fredda o ad una bassissima temperatura. L’acqua calda potrebbe fissare al tessuto le sostanze chimiche contenute nei coloranti delle lenzuola. Possiamo aggiungere 4 cucchiai di aceto. Eliminerà quell’odore fastidioso e renderà la biancheria più morbida.

Una volta terminato il primo lavaggio, le lenzuola andranno asciugate all’aria aperta.

Per il secondo lavaggio utilizziamo il detersivo che più ci piace. Cerchiamo di scegliere sempre qualcosa di delicato come il sapone di Marsiglia o un detersivo ecologico.

Ancora una volta ci viene in aiuto l’aceto che utilizzato al posto dell’ammorbidente, fisserà i colori e renderà il tessuto più morbido.

Attenzione perché potremmo rovinare per sempre le lenzuola appena comprate se non seguiamo questi 4 preziosi consigli tramandati dalle nonne.

Un ultimo prezioso consiglio

Cerchiamo di comprare delle lenzuola di cotone di buona fattura e di buona qualità, per evitare che il tessuto possa irritare la nostra pelle.