Il caldo si fa sentire sempre di più e tutti noi cerchiamo di correre al mare o in piscina ogni volta che possiamo.

Scappare dalla città è il sogno di tanti che desiderano trascorrere intere giornate sdraiati al sole, sorseggiando una buona bibita fredda. Tuttavia, non è facile sopportare temperature così elevate ed ecco che la sabbia finisce per diventare simile al fuoco ardente. Per non parlare poi della confusione tipica dei fine settimana d’estate, dove tutti abbiamo proprio lo stesso pensiero, correre in acqua per fare un bagno.

D’altra parte, c’è chi non ama il mare e la spiaggia e preferisce trovare refrigerio recandosi in montagna. Là dove le vette sono più alte, le temperature scendono e la notte si riesce a dormire a dir poco divinamente.

Andare in montagna, poi, significa anche dedicare il proprio tempo a lunghe passeggiate nella natura e perdersi nella bellezza che la Terra ci offre.

E se non volessimo fare infinite passeggiate ma soltanto goderci un po’ di relax lontani dalla città e dalle spiagge affollate?

Nessun problema, possiamo trovare anche un altro piccolo segreto nascosto che renderà la nostra vacanza una piacevole sorpresa.

Se d’estate non dormiamo bene, sarebbe questa la vacanza ideale per conciliare finalmente sonno e benessere

Ci riferiamo alle terme in montagna, spesso relegate al solo periodo invernale.

Niente di più sbagliato, perché le terme, specialmente all’aperto, vanno vissute durante le mezze stagioni e durante l’estate.

E poi, l’aria fresca dei monti e una giornata trascorsa nelle acque termali non potranno che conciliare il sonno e garantirci finalmente un sonno ristoratore.

A questo proposito, gli esperti di viaggi e turismo di ProiezionidiBorsa hanno pensato ad alcune terme nelle Regioni di Lombardia e Trentino.

Iniziamo proprio dalla Lombardia, in cui troviamo le famosissime terme di Bormio, in provincia di Sondrio, ambita meta turistica durante tutto l’anno.

Chi decide di trascorrere qui qualche giorno, avrà un’ampia scelta di hotel in cui alloggiare per una vacanza indimenticabile. Proseguiamo con il delizioso borgo di Garniga Terme, in provincia di Trento e situato sul monte Bordone. Piccolo Comune di 390 abitanti, è divenuto famoso per le sue cure termali di cui tanti usufruiscono.

Ultima ma non per importanza

Andiamo alla terza meta, la bellissima Merano in provincia di Bolzano, che ospita tantissimi turisti da gennaio a dicembre, proprio come Bormio.

Se d’estate non dormiamo bene, ecco le terme in montagna che ci permetteranno di rilassarci e dormire intensamente come non facevamo da tempo.

